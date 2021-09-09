Afyon, Irak’a 1 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

AFYON - Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ile Afyonkarahisar iş dünyası bir araya gelerek, Afyon’un Irak’a ihracatının 1 milyar dolara çıkarılması amacıyla İş Geliştirme Heyeti kurulmasına karar verdi. Iraklı Bakan Hamdani’nin, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun öncülüğünde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’na (ATSO) gerçekleştirdiği ziyarete; bölge milletvekilleri, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Gül, ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, “İş insanlarımız ile birlikte çok olumlu bir görüşmemiz oldu. İşbirliğimizin daha da gelişmesini diliyorum” dedi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bakan Mehdi Raşid Hamdani, Afyonkarahisar’da AFJET’i, Atık Su Arıtma Tesisleri’ni, Katı Atık Bertaraf Tesisleri’ni inceledi. Hedefimiz, Afyonkarahisar’dan Irak’a yılda 1 milyar dolar ihracat yapmak. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığında İş Geliştirme Heyeti kurulacak” diye konuştu.

“Ticaret hacmini büyüteceğiz”

Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Raşid Hamdani ise, “Özellikle su, atık su ve jeotermal su konusunda teknolojiye Irak’ta çok ihtiyacımız var. Bu ziyarette ATSO üyeleri ile toplandık. Irak ile ilgili meseleleri dinledik. Bu problemleri Irak’ın tüm resmi kurumlarına ileteceğim. Irak ile Afyon arasındaki ticaret hacmini daha da büyüteceğiz” dedi.