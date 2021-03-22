“Afyon jeotermal seracılığın merkezi olabilir”

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Bugün itibariyle Afyon merkezde 6, Sandıklı’daki 22 adet jeotermal tesiste, 12 ay salkım domates üretimi yapıldığına kaydeden Hancıoğlu, “Bir dekardan yılda 50-60 ton ürün alıyoruz. Bu Antalya’daki üretimin iki katına karşılık geliyor. Afyon jeotermal kaynakları, iklimi ve lojistik avantajları ile gelecekte jeotermal seracılığın merkezi konuma gelebilir. Afyon, 12 ay taze ve sağlıklı sebze üretilmesine olanak verecek şartlara sahip” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 4,5 milyon metrekare jeotermal seranın, 1 milyon 300 bin metrekaresinin Afyon Sandıklı’da olduğunu ve kurulan teknolojik seralarla sadece bölgenin değil, Türkiye’nin modern seracılık merkezlerinden biri konumuna geldiğini vurgulayan Hancıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıda yakın gelecekte dünyanın en kritik konusu hatta güvenlik sorunu olacak. Tarım ve gıda sektörü dünyada yükselen trend. Gıda daha da değerli bir ürün haline geldi. Bu alana yatırım yapanlar kazanacak. Açık alan üretim yerine örtü altı üretim artacak. Küresel ısınma ve ilkim değişikliği bizi buraya doğru götürüyor. Afyon’da jeotermalle büyüyen yeni bir sektör gelişiyor.”

“Jeotermal sera yatırımları için destek gerekiyor”



İyi tarım uygulamaları yapan jeotermal seraların yüksek yatırım maliyetleri gerektirdiğini ve bu nedenle hem girişimcilerin hem de yatırımcıların devlet teşvikleri ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Hancıoğlu, jeotermalin avantajına rağmen diğer maliyetlerdeki artışın piyasada öngörülebilirliği etkilediğini, maliyetlerdeki artışı, satış fiyatına yansıtamadıklarını kaydetti. Ciro ve kârlılıkta hedefi belirlemekte zorlandıklarını aktaran Hancıoğlu, “Günün koşullarına göre belirlenen fiyatlar nedeniyle ihracattaki riskleri üstlenemiyoruz. Taze sebze ihracatı riskli bir alan. Yurtdışında güvenilir bir partner bulmadan çalışmak riskleri daha da artırıyor. Ancak hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi bir talep var” açıklamasını yaptı.

“Pazar sıkıntımız yok”



Bircan Tarım Yönetim Kurulu Başkanı da olan Haydar Hancıoğlu, 2010 yılında 5 milyon Euro’luk yatırımla 40 dekar alanda üretime başlayan tesislerini üç yıl sonra yeni bir yatırımla 90 dekara çıkardıklarını ve yılda yaklaşık 4 bin 500 ton hormonsuz ilaçsız, salkım domates ürettiklerini ifade etti. Hancıoğlu, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “ 2000’li yıllarda jeotermalin teknoloji ile birleşmesi ve iyi tarım uygulamaları ile başlayan seracılık bugün Afyon’da başka bir noktaya geldi. Özellikle Sandıklı ilçesi bu konuda epey bir yol katetti. Jeotermal, en yüksek girdi maliyeti olan ısıtmada büyük tasarruf sağlıyor. Bu nedenle jeotermalle yapılan seracılık hem Afyon için hem de ürün fiyatları açısından ciddi bir avantaj sağlıyor. Ayrıca pazar sıkıntımız yok. Bircan Tarım olarak üretimimizin yüzde 90’ını zincir marketler alıyor. Kalanını iç piyasada Cantes ve Agrotes markası ile satıyoruz.”