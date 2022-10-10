Afyon, lezzet tutkunlarını 4’ncü kez GastroAfyonFest’te ağırladı

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



“Bizim Mutfağımızda Önce İnsan Pişer” temasıyla Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği ile TÜRSAB Bölge Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen festivalin kortejine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’de katıldı. Bakan Özer yaptığı açıklamada, festival temasının Türkiye'deki diğer gastronomi festivallerine göre farklı olduğuna dikkat çekerek, 'İnsan da pişer' sözü Mevleviliğe atıfla, Afyonkarahisar'daki Mevleviliğin Konya'dan sonra önemine işaret edecek şekilde. Mutfağında sadece yemeğin pişmediği, insanın da piştiği ve onun olgunlaşma serüvenine eşlik ettiğiyle ilgili tema olması çok kıymetli” dedi.

“13’üncü Gastronomi Enstitüsü Afyonkarahisar’da açılacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gastronomi enstitüleriyle ilgili bütün Türkiye'de bir seferberlik başlatıldığını dile getiren Bakan Özer, şunları söyledi:”10 Gastronomi Enstitüsü’ne Şanlıurfa ve Adana'da dahil edilerek sayı 12'ye çıktı. Bugün Afyonkarahisar'da festivali görmüş olmaktan büyük mutluluk duydum. Dolayısıyla 13. Gastronomi Enstitüsü’nü de Afyonkarahisar'ımıza açacağız.”

Afyonkarahisar Valisi Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’da, Afyonkarahisar'ın Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden biri olduğunu hatırlatarak, "Festivalimiz, ulusal ve uluslararası anlamda şehrimizin yemek kültürüyle yer altı ve üstü zenginliklerimizi, Mevleviliğin Konya'dan sonra ikinci beşiği olduğu ile pek çok zenginliklerimizi de dünyadaki insanlara ulaştırmamızın vesilesi olsun" diye konuştu.

Afyonkarahisar’ın 600'ün üzerinde yöresel lezzete sahip olduğunu, 32 ürünün tescillendiği ve 31 ürünün de tescili için başvuru yapıldığını kaydeden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise "99 ürünümüzün tescil almasını hedefliyoruz. Afyonkarahisar'da gastronomi alanında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Darphanede gastronomi hatıra paraları bastırdık, seyahat halinde lezzet yolculuğu sunan ilk gastronomi trenini de şehrimizden uğurladık. Dezavantajlı grupların yararlanabileceği, istihdama olanak sağlayan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi'ni tamamlayarak önümüzdeki günlerde hizmete sunacağız” dedi.

Yerli ve yabancı yıldızlı ünlü mutfak şefleri ve akademisyenlerin yöresel ürünlerle düzenledikleri gastro show, workshop, sergi, atölye, yarışmalar, panel, seminer ve konserler ile onlarca eğlenceli etkinliğin yapıldığı festivalde ayrıca Uluslararası Mevlevi Mutfağı Yemek Yarışması’da düzenlendi.

Gastronomi Kongresi’nde 132 bildiri sunuldu



6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi(UGTAK) 6-9 Ekim tarihlerinde GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivali ile eş zamanlı gerçekleştirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Zafer Kalkınma Ajansı, Sandıklı Belediyesi ile Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası’nın katkılarıyla “Herkes İçin Gastronomi” ana temasıyla gerçekleştirilen kongrede, 20 farklı ülkeden 200 bilim insanı tarafından 132 bildiri sunuldu.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş kongre açış konuşmasında, AKÜ’de bu yıl Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Meslek Yüksekokulu Aşçılık programında bin 400 öğrencinin eğitim aldığını belirterek; “UNESCO yaratıcı şehirler ağında yer alan Afyonkarahisar’da AKÜ, lisansüstü akademik çalışmalarla, sektörel iş birliği girişimleriyle ve sosyal etkinliklerle şehrin gastronomi kültürüne katkı sağlamaya gayretindedir. VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi ile gastronomi turizminde önemli avantajlara sahip ve gelişime açık olan destinasyonlar için strateji ve politikaların belirlenmesi, uygulama alanında sektörel faydaların sağlanması ve ilgili literatüre katkıda bulunulması amaçlanmaktadır” dedi.