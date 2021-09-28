Afyon ve Kütahya’da eleman sancısı

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN / M. Rıdvan CEBECİOĞLU



Çift haneli işsizlik ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ederken pandemi koşullarına rağmen kapasite artıran Afyon ve Kütahyalı sanayiciler, eleman bulamamaktan şikayet ediyor.

Konuyu DÜNYA’ya değerlendiren iş dünyasının temsilcileri ve bölge sanayicileri, özellikle son bir yıldır vasıflı ya da vasıfsız eleman bulamadıklarını ve sorunun hat safhaya geldiğine dikkat çekerek, meslek liseleri ve iki yıllık meslek yüksekokullarının ivedilikle üretime katılacak gençler yetiştirecek şekilde revize edilmesini istiyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, başta mermer sektöründe olmak üzere ilde faaliyet gösteren tüm sektörlerde her kademede vasıflı ya da vasıfsız eleman sıkıntısı yaşandığını kaydetti. Merdivenci, “Fabrikalar, bırakın idari personeli, bakım elemanı, çaycı bulamıyor. Meslek liseleri ve meslek eğitimlerinden çok uzaklaştık. İş ilanlarına başvuru bile yapılmıyor. Sorun sanayicilerin çözebileceği boyutu geçti. Devlet politikasına ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

“Çözüm için firmalar eğitim programları düzenliyor”

Kütahya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, işçi bulma konusunda yaşanan sıkıntının özellikle son bir yıl içinde had safhaya ulaştığını belirterek “Nitelikli personelde uzun süredir devam eden sıkıntı zaten işimizi zorlaştırmıştı. Ancak artık niteliksiz iş gücü bulmada da büyük sıkıntı çekiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde iş beğenmeme durumu net olarak ilk sıradaki personel eksikliğinin sebebi” dedi.

Probleminin çözümü için firmaların kendi bünyelerinde çeşitli eğitim programları ve kurslar düzenlediğini kaydeden Eskioğlu, OSB’lerin son yıllarda teknik liseler ve endüstri meslek liseleri açarak nitelikli personel yetişmeye çalıştığına vurgu yaptı.

“Fabrikalar, açığı modernizasyon yatırımıyla kapatmaya çalışıyor”

İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak da, “İscehisar Mermer İhtisas OSB’de faaliyet gösteren fabrikalar, personel konusunda sıkıntı yaşıyor. İş arayanlar, fabrikalarda çalışmak yerine hizmet sektörüne yöneliyor. Kalifiye eleman sorununa çözüm üretmek amacıyla İscehisar’a iki yıllık meslek yüksek okulu yapıldı. Bölümü gençler tercih etmedi. Firmalar işe alım garantisi vermesine rağmen talep görmedi. Fabrikalar, üretim hatlarını modernize ederek daha az çalışanla daha fazla üretim yapmaya odaklanarak açığı kapatmaya çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgeleri İş İnsanları Derneği (KOSBİAD) Başkanı Bayram Gürcü ise, “Asgari ücretli çalışan bir kişi, canı sıkıldığında yan taraftaki işyerinde ertesi gün işe başlayabiliyor. Yetişmiş teknik iş gücü bulmak çok zorlaştı. Bir forkliftçi, elektrikçi, kaynakçı ve tornacı gibi kalifiye iş gücü bulmak istenilen parayı verseniz bile artık çok zor” diye konuştu.

“Acil 100 çalışan arıyoruz, ama başvuran yok”

Avşar Emaye Genel Müdürü Murat Tabak ise, yurt içi ve yurt dışından gelen talebi karşılamak amacıyla yeni yatırımlarla kapasite artışına gittiklerini ancak eleman açığını kapatamadıklarını kaydetti.

Murat Tabak, “Yaptığımız yatırımla yeni istihdam alanı açtık. Acil 100 kişiye ihtiyacımız var. Ancak henüz ilanlarımıza başvuran olmadı. Dünyadaki gelişmeler bugün Türkiye’yi ihracatta avantajlı bir konuma getirdi. Önümüzdeki 4-5 yıl ihracatçı sektörler için önem taşıyor. Konjonktür değişmeden bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.