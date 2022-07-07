Afyon’a 52 milyon liralık GES yatırımı

Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E. ON SE olan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji ile Sabancı Holding’in global markası Çimsa, önemli bir işbirliğine imza attı. Çimsa, Afyon fabrikasında Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden (GES) birini Enerjisa Enerji işbirliğinde kurmaya hazırlanıyor. Enerjisa Enerji, Çimsa’nın Afyon fabrika arazisine 7 bin 479 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirecek.

Yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek

Çimsa’nın Afyon fabrikasına 52 milyon TL yatırım bedeliyle kuracağı santral 3,4 MWp kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. 60 bin metrekare alanda 7 bin 479 adet güneş panelinin kullanılacağı ve 2023’ün ikinci çeyreğinde aktif olacak GES projesinde, yıllık yaklaşık 2 bin 750 ton karbondioksit (CO₂) salımı engellenecek. Enerjisa Enerji, Çimsa’nın yenilenebilir kaynaklardan kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda çimento sektörüne rol model olmasına katkı sağlayacak. Enerjisa Enerji, bu işbirliği ile toplam kurulu güç kapasitesini 26 MWp’e çıkarmış olacak.

“Yerli kaynaklarla enerji ithalatında pozitife geçmemiz mümkün”

Dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin gerekliliğini vurgulayan ve bu mücadelede de güneş ve rüzgâr enerjisi gibi sürdürülebilir kaynakların kullanımına dikkat çeken Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Hızlı bir sanayileşme ve kentleşme sürecinden geçen ülkemizin enerji ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Ancak bu ihtiyacı hangi kaynaklardan üreterek gidereceğimiz konusu bugün karbon nötr geleceğe yatırım yapan bizim gibi şirketler için çok kritik. Ekonomik açıdan baktığımızda ise son 5 yılda yaklaşık enerji ithalatımız 200 milyar dolar seviyesinde. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanarak bu açığı kapatmamız hatta pozitife geçmemiz mümkün. Dolayısıyla bu alanda atılacak her adım elbette ülkemiz için büyük kazanç sağlıyor. Tam bu noktada Enerjisa olarak İşimin Enerjisi çatısı altında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ile hem yenilenebilir hem de verimli bir kaynak olan güneş enerjisi santrallerini müşterilerimiz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamayı yol haritası olarak benimsemiş olan Çimsa’nın Afyon fabrikası arazisinde devreye alacağımız güneş enerjisi santrali ile hem ülkemizin hem de dünyanın daha iyi bir gelecek için ulaşmak istediği hedeflere katkı sağlamış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. ‘’

Çimsa’da yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Çimsa CEO’su Umut Zenar ise, şunları kaydetti: “Küresel emisyonların 2030'a kadar yarı yarıya azaltılması için yenilenebilir enerji kullanımına yönelik büyük çaplı bir dönüşüm yaşanması gerekiyor. Bu süreçte Çimsa olarak döngüsel ekonominin bir parçası olmaya devam etme hedefiyle, yeşil dönüşümün gerekliliklerini yerine getirmek ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak için çok çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği, çevre dostu ürünler gibi konulara odaklanmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz güneş enerjisi yatırımımızın tüm dünyanın ortak sorunu olan emisyonların azaltılması konusuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”