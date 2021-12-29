Afyon’da termal oteller sezona umutlu başladı

AFYON - Pandemi ile birlikte sağlığın daha fazla önem kazandığına dikkat çeken sektör temsilcileri, sağlıktan öden vermeyenlerin diğer kış turizmi alternatiflerine göre daha uygun fiyatlarla sağlık ve dinlenme olanağı sağlayan termal tesisleri tercih ettiklerini belirtiyor. Afyon’daki termal bölgesinde yer alan ve her kesime hitap eden tesislerde konaklama bedeli apart otellere kişi yarım pansiyon 150 ila 300 lira, 5 yıldızlı otellerde ise 750 ila bin lira arasında değişiyor.

“Büyükşehirli tatilde Afyon’a kaçıyor”

TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel, Afyon’un termalde turizmde marka şehir olduğuna dikkat çekerek, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Konya, Antalya ve Gaziantep gibi büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.



Şehir merkezi ve ilçelerde 5 yıldızlı otel sayısının 10’a, yatak kapasitesinin ise 27 bine ulaşan Afyon’un, bu sezon iyi bir dönem yakaladığını belirterek,” Otellerde hafta sonu doluluk yüzde 100’e, hafta içi ise yüzde 80’e ulaştı. Yılbaşı ve sömestr döneminde de yoğunluk bu oranda devam edecek. Otellerimiz henüz konaklama ücretlerine değişen maliyetleri yansıtamadı. Bu nedenle uygun fiyatlarla tatil yapmak isteyenler rezervasyon yaptırmaya devam ediyor” dedi.



“Yılbaşı ve sömestrde doluluk yüzde 100”

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Thermal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan,”Kış sezonu Afyon da iyi başladı. Yeni yıl nedeniyle talep yüksek. Yeni turizm destinasyonları ve etkinlik ve organizasyonlar, kentimize termal ve sağlık amaçlı gelen misafirlerimize alternatifler sunuyor. Bu sezonun sonuna kadar yüksek talep görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Şehir merkezi, Sandıklı ve Gazlıgöl’deki tesislerimiz misafirlerimize farklı konaklama ve fiyat seçenekleri sunuyor. 5 yıldızlı otellerde daha çok dinlenme, eğlence, alışveriş ve gezi için tercih edilirken diğer otellerde şifalı sulardan faydalanma ön plana çıkıyor. Bu dönemde doluluk yüzde 85’i aştı. Yılbaşı tatili ve sömestr tatilinde yüzde 100 doluluk söz konusu. Sunulan hizmetlere göre gecelik konaklama ücretleri 5 yıldızlı otellerde kişi başı 750-bin lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

“Rekabetçi fiyatlar ve hizmet kalitesi Afyon’a olan ilgiyi artırıyor”

Gazlıgöl Termal Turizm İşletmecileri ve Yatırımcıları Dernek Başkanı ve Başaranlar Termal Otel Genel Müdürü Mustafa Başaran da, sağlıktan ödün vermeyenlerin özellikle kış döneminde Afyon’daki termal tesisleri tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu:” İstanbul’a yakınlığı nedeniyle Bursa termallerinin dolu ve fiyatlarının yüksek olması Afyon’a olan talebi artırıyor. Afyon rekabetçi fiyat politikası, hizmet kalitesi, mineralli suyu, otellerinin SPA ve klinik SPA hizmetleri ile sağlık ve tatili bir arada sunuyor. Yılbaşında Gazlıgöl bölgesindeki tesislerimizde doluluk yüksek. Odasında termal havuzu olan, ailelerin konaklamasına imkan veren suit odalar ve villalar tercih ediyorlar. Aralık ayından bu yana talepler oldukça iyi. 5 yıldızlı otellerdeki fiyatları yüksek bulan misafirlerimiz daha çok özel kullanım alanı olan butik otellere rağbet ediyor. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca termal turizmden yeterince faydalanamayan, ev konforunda güvenli bir tatil yapmak isteyenler bölgemize yoğun talep gösteriyor. Afyon’da Ayazini ve Frig Vadisi’ni tarih ve kültür turizmine açılması ve Emre Gölü’nde balon turlarının başlaması misafirlerimiz için Gazlıgöl’de alternatif aktiviteleri de öne çıkardı. Talebin yüksek olduğu bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz.3 kişilik suit odalarda gecelik konaklama bedeli 300’dan başlıyor. 5 kişilik villalarda 500-bin lira arasında, yarım pansiyon kişi başı konaklama ise 125 lira ile 300 lira arasında değişiyor.”

“Termal tatil algısını değiştirdik”

Sandıklı May Thermal Resort SPA Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Termal algısında değişiklikler yaptık. Özellikle pandemi döneminde sağlık daha fazla ön plana çıktı. 17 dönümlük dev tesisimizdeki 7 bin 500 metrekarelik SPA alanın Wellness hizmeti veriyoruz. Termal havuzlar, Türk hamamı, çamur banyosu, tuz, saman ve buhar odası, ozon kapsülü, sauna,masaj, fitness center, doktor balık, aqua ve termal terapi ünitelerimiz, doğal çevre ve şifalı suyumuz ile SPA trendini misafirlerimiz için sağlıklı bir tatil avantajı olarak sunuyoruz. Sezon itibariyle büyük şehirlerden daha çok talep alıyoruz. Rus ve Avrupalı turistlerde tesislerimize rağbet ediyor. Bununla birlikte yabancı ve yerli futbol kulüpleri bölgemizde ve tesisimizde yaz kamplarını yapmaya başladılar. Aralık ayı itibariyle talepler artmaya başladı. Şu anda yüzde 50’nin üzerinde bir doluluk var. Sömestr ile birlikte dönem boyunca doluluğun ortalama yüzde 80 civarında seyretmesini bekliyoruz. Son aylardaki piyasalardaki dalgalanmalar ve maliyet artışlarını fiyatlara makul oranlarda yansıtabiliyoruz. Sezon itibariyle fiyatlar kişi başı yarım pansiyon 400-600-700 lira arasında değişiyor. Hafta sonları ise 500 ila bin lira arasında. Otel ödemeli sistemi de hayata geçirdik. Müşterilerimize ön ödemesiz rezervasyon olanağı ve iptallerde de esneklik sağlıyoruz”diyor.