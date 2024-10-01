Afyon'daki dünyanın en uzun lokumu Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi

'Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nin açılışı İmaret Camisi'nden başlayıp Uzun Çarşı girişinde sonlanan kortej yürüyüşüne başladı. Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan tezgahta 100'e yakın ustanın katılımıyla dünyanın en uzun lokumunun startı verildi.

Dünyanın en uzun lokumu

Afyonkarahisarlı ustalar, 101 metre için verdikleri startta, 114 metre 70 santimetrelik lokum yaparak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı.

Festivalde Türkiye’nin dört bir yanından katılan illerimizde kendi mutfaklarını tanıttı. Yemeğin tüm insanları birleştiren bir köprü olduğunun bir kez daha ortaya çıktığı Gastro Afyon’da yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan yemekler katılımcıların beğenisine sunuldu. Gastronomi turizmiyle, ziyaretçilerin yerel kültürle derin bir bağ kurma fırsatı yakaladığı festivalde, şehre gelen yerli ve yabancı turistler kentin tarihi yerleri ve yapılarını ziyaret etti

Yöresel miras gelecek nesillere aktarılıyor

Festivalin mimarlarından Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Hamza Kalkan, "Hep birlikte elimizden geleni yaparak, kültürümüzü yaşatmak için çalışacağız. Afyonlu kadınlar, yerel ekonomiye katkıda bulunurken yöresel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da öncülük ediyor” dedi.

Afyon’un Guinness Dünya Rekorları kitabına taşındığını belirten organizatör Akif Budak ise “Gastro Afyon her yıl üstüne koyarak vizyonu genişleyen ve ülkemizi tanıtan bir etkinliğe dönüşüyor. Şehir olarak güzel bir ivme yakaladık” diye konuştu. Gastro Afyon, çeşitli kategorilerde yemek yarışmaları, atölye çalışmaları, gastro şovlar ve paneller ile üçüncü gününde son buldu.

