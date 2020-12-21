Afyon’daki termal otellerin ‘Pandemi Paketi’ yok satıyor

HATİCE AYDOĞAN ÖZSÖKMEN-AFYON

Afyonkarahisar’da termal otellerin, COVID- 19 önlemleriyle, hafta sonu ve yılbaşına özel oluşturduğu Pandemi Paketi’ne yoğun talep geldi. Kısıtlamalardan bunalarak, ev dışında izole bir ortamda dinlenmek isteyenler, ağırlıklı olarak termal otelleri tercih ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulamaya koyduğu “Güvenli Turizm Sertifikası” ile faaliyetlerini sürdüren işletme sahipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile otellerin dolduğunu ve yılbaşı rezervasyonlarının şimdiden kapandığını kaydediyor. Sosyal alanların devre dışı bırakıldığını ve alınan önlemlerle temasın büyük bir oranda kesildiğini ifade eden işletmeciler, “Misafirlerin güvenilir bir ev ortamında, konforlu bir tatil geçirmeleri sağlanıyor” açıklamasını yapıyor.

Gazlıgöl Havzası Termal İşletmecileri ve Yatırımcıları Dayanışma Derneği Başkanı ve Başaranlar Termal Otel sahibi Mustafa Başaran, termal otellerin yoğun talep görmesini, COVID-19’un tatil anlayışını ve eski alışkanlıkları değiştirmesine bağladı. Misafirlerinin büyük çoğunluğunun içinde termal havuz bulunan apart daire, konut ve villaları tercih ettiğini, yemek servislerini odalarına istediklerini dile getiren Başaran, “İşletmelerimizin aldıkları önlemlere ek olarak, misafirlerimizin de bilinç ve farkındalıklarının artması daha güvenli bir tatil için termallere olan talebi artırdı” diye konuştu.

“Yaşanan hareketlilik kayıpları kapatmaya yetmeyecek”

Hafta içinde doluluğun hâlâ yüzde 25-30’larda kaldığını vurgulayan Başaran, yaşanan hareketliliğin termal otel yatırımcılarının 2020 yılı içindeki kayıplarını karşılamaya yetmeyeceğinin altını çizdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İller arası seyahat kısıtlaması gelmediği sürece hafta sonu yoğunluğunun bu seviyede gideceğini düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki, enflasyon ve zamları fiyatlarımıza yansıtamıyoruz. Geçtiğimiz yılın fiyatları ile müşterilerimizi ağırlıyoruz. Kayıplarımızın telafisi için daha fazla desteğe ihtiyacımız var.”

Aforia Thermal Otel İşletme Müdürü Filiz Pakyürek de termal havuzu bulunan 2+1 ya da 1+1 odaların özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edildiğini belirterek, hafta sonu kısıtlamaları ile rezervasyonlarda artış yaşandığını kaydetti. Pakyürek, pandeminin ilk dönemlerinde yaşanan korku ve alınan tedbirlerle, müşteri sayısında ciddi bir azalış yaşandığını kaydederek, “Turizm tesislerine yönelik alınan tedbirler ve güvenli otel sertifikası kapsamında yeniden faaliyete geçtik ve misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Son dönemlerde hafta sonu kısıtlamalarının başlamasıyla rezervasyonlarımızda artış başladı. Kısıtlamalardan bunalan ve risk almadan tatil yapmak isteyen aileler, termal otellere daha fazla rağbet göstermeye başladı. Termal sulardan şifa bulmak isteyen 65 yaş üstü misafirlerimiz de gerekli izinleri alarak tesislerimizde konaklama imkanı buluyor” açıklamasını yaptı.

Pakyürek, genç ailelerin ve balayı çiftlerinin de COVID- 19 kısıtlamaları sürecinde, termal otelleri tercih etmeye başladıklarını belirterek, hafta sonunu da içine alan 3 günlük paketlerin revaçta olduğunu söyledi. Pakyürek, yılbaşı için 4 günlük tatil paketlerinin de şimdiden büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Apart otel konsepti önemli bir alternatif oldu

Afion Thermal Otel yetkilileri, COVID-19 sürecinde apart otel konseptinin güvenli tatil yapmak isteyenler için önemli bir alternatif olarak ortaya çıktığını ve özellikle hafta sonu için taleplerin arttığını söyledi. Yılbaşı kısıtlaması nedeniyle 4 günlük tatil paketlerinin tükendiğini dile getiren otel yetkilisi, konaklamaların 3-5 gün arasında değiştiğini ifade etti.