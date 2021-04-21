Afyonkarahisar Belediyesi, evsel atığı işleyerek yakıt üretecek

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği (AFÇEBİR) Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nde, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon ton atığı işleyerek ekonomiye kazandıran Afyonkarahiazr Belediyesi, geri dönüşümden elde ettiği elektrik ile yaklaşık 20 bin konutun ihtiyacını karşıladı.

DÜNYA’ya konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Tesislerimiz sayesinde Afyonkarahisar'da vahşi depolama alanı kalmadı, eskiden çöp olarak görülen, çevre ve canlı yaşamına tehdit olan atıkları şimdi ekonomik bir değer haline getirdik. İlçe belediyelerimiz ile İl Özel İdaresi’nin de üyesi olduğu AFÇEBİR’in tesislerinde, sekiz katı atık aktarma i̇stasyonu ve bir katı atık bertaraf tesisi bulunuyor. Bu yıl içinde devreye alacağımız Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi’nde de, ayrıştırdığımız çöplerden yakıt üreterek ekonomik ürün haline getireceğiz” dedi.

Günde 500 ton evsel atık dönüşüyor

Zeybek, 2009 yılında 90 hektar alanda, 100 milyon lira bedelle kurdukları ve bugün Türkiye’de geri dönüşüme örnek gösterilen tesislerde, günlük 500 ton evsel atığın geri dönüşüme alınarak işlendiğini belirtti. Atıkları organik, inorganik ve geri dönüştürülebilen malzemeler olarak ayrıştırdıklarını kaydeden Zeybek, "Ayrıştıralan organik atıklar, Biyometanizsayon Tesisi’nde fermantasyonla biyogaza dönüştütülerek elektrik üretiliyor. İnorganik atıklar ise tamamlanmak üzere olan Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi’ne gönderilerek yakıt üretilecek. Bu tesiste üretilen yakıt ithal kömür yerine kullanılan ürün haline getirildikten sonra yeniden yakıt yakma tesislerinde kullanılacak. Tüm bu işlemler sonucu evsel katı atıklar da değerlendirilmiş, geri kazanımı yapılarak, ekonomiye geri kazandırılmış olacak” açıklamasını yaptı.

“2020’de çevreye 48 milyon liralık bütçeyle yatırım yaptık”

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediyesi ve AFÇEBİR’in çevre duyarlılığına yönelik çalışmaları için 2020 yılında 48 milyon liralık bütçe ayrıldığını ifade ederek yıl içinde yapılan dönüşümle elde ettikleri tasarrufları şöyle sıraladı:” 465 ton camdan 509 ton hammadde tasarrufu, 3.204 ton kağıt kartondan 54.463 adet ağaç, 2.322 ton plastikten 36.973 varil petrol tasarrrufu, 198 ton metalden 246 hammadde tasarruf sağlanırken 178.645 ton düzenli depolama ile 17.048 MW kapasiteli elektrik üretildi. Geçtiğimiz yıl 59 üye ilçe belediyemizden yaklaşık 6 milyon lira tutarında atık taşıma ve bertaraf ücretlerini almadık ve bütçelerine ek kaynak sağladık.”