Afyonkarahisar İl Özel İdaresi parke taşı döşenmesi işini yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Şuhut İlçesi Akyuva Köyü Baraj Yolu Beton Kilit Parke Taşı Döşenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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