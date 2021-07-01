Afyonkarahisar, motokros tutkunlarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak

M. Rıdvan CEBECİOĞLU

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4-5 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Tanıtım Toplantısı, NG Afyon Otel’de gerçekleştirildi. Afyonkarahisar, 3 milyarı aşkın izleyici kitlesine sahip Dünya Motokros Şampiyonası’na 3’üncü kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyona öncesi ‘Daha fazla eğlence’ sloganıyla Türkiye MotoFest adıyla Avrupa’nın en büyük festivaline de ev sahipliği yapacak olan Afyonkarahisar, etkinlik boyunca 10 bini yabancı olmak üzere100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak.



Toplantıda konuşan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Motokros Şampiyonası’nın Afyonkarahisar’a çok yakıştığını kaydetti. Çiçek şunları söyledi: “Her alanda iddialı olan, iddiası olan bir şehir Afyon. Bu özgüveni tüm şehir olarak hissediyoruz. Motokros hem bu şehre yakıştı hem de bu şehirle özdeşleşti. Bizler hep birlikte el ele vererek Afyonkarahisar’ı en iyi noktaya taşımak için gayret sarf ediyoruz. Bunun en güzel örneğini Teknofest 2022 çağrısında gördük. El ele vererek Teknofest’i Afyonkarahisar’a istedik. Konu Afyonkarahisar olunca biz bir araya geliyoruz. Motokros uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız belki de ilk yarışma. Dolayısıyla bizim ilk göz ağrımız. Göreceksiniz biz daha çok uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Afyonkarahisar’ın ismi iddia ediyorum sadece Türkiye’de değil Avrupa’da, dünyada da çok duyulacak. Hepimiz bu şehrin adını dünyada duyurmak için seferberlik halindeyiz.”

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, eylülün ilk haftasında dünya şampiyonası formatında 5 yarışın yapılacağını belirtirken, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise pandemi sebebiyle 2020 yılındaki organizasyonu 2021’e ötelediklerini vurguladı.