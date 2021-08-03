"Afyonkarahisar motor sporlarında marka olacak”

İbrahim KÜÇÜKKURT



AFYON - Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası’nın 4-5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak 9’uncu ayağından sonra İtalya’da yapılması planlanan 10’uncu ayağı da 7-8 Eylül’de Afyonkarahisar’da yapılacak.

Konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısından konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Eylül’de düzenlenecek ‘MXGP of Afyon' ve ‘MXGP of Turkey’ yarışları ve Türkiye MotoFest etkinliğinde, yerli ve yabancı 100 binin üzerinde ziyaretçi ve sporseveri konuk etmeyi bekliyoruz” dedi. Tüm bu çalışmalarla Afyonkarahisar’ı sporun başkenti, motor sporlarında marka şehir haline getirme gayretinde olduklarını vurgulayan Zeybek, Valimizle beraber küllenmiş değerlerimiz gün yüzüne çıkararak tarih turizmi için yapılan yoğun çalışmaların yanı sıra spor turizmini de şehrimize ve halkımıza kazandıracağız. Bu etkinliklerimiz şehir ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak. Mermerin ve termal turizmin başkenti Afyonkarahisar’ı tarih, doğa, kültür, sanat, gastronomi turizminde olduğu gibi spor turizminde de Türkiye’de ve dünyada öne çıkaracak yatırımlar yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Dünyanın Afyon’da buluşmaya devam ettiğini kaydeden Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şunu söyledi: “Motospor şampiyonaları ile dünya, Afyonkarahisar’da buluşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin düzenlediği başarılı organizasyonları ile Afyon Motor Sporları Merkezi’nin en iyi pist ve en iyi padok ödüllerine sahip olması ‘MXGP of Afyon’un ülkemizde yapılmasını sağladı” şeklinde konuştu.

“Organizasyonlar şehire 8 milyon Euro kazandıracak”

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) ve İkbal Thermal Hotel Genel Müdürü Ali Gümüşhan ise, 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu üç organizasyonun festival havasında geçeceğini belirtti. Otel ve konaklama tesislerinde hem yurt içi hem de yurt dışından yapılan rezervasyonların hızla arttığını belirten Gümüşhan, turizm sezonunun açılması ile yıl boyunca yapılan ve yapılacak organizasyonlarla şehir ekonomisine yaklaşık 8 milyon Euro’luk bir katkı sağlamasını öngördüklerini söyledi. Gümüşhan, festivaller kenti olma yolunda hızla ilerleyen Afyon’un deniz turizmi dışında pek çok turizm faaliyetinin yaşandığı bir şehir olduğuna dikkat çekti. Gümüştan, “Ulusal ve uluslararası festivaller ile dünya çapında organizasyonlara ev sahipliği yapan gastronomi kenti Afyon, yakın zamanda bisiklet sporunda da öncü olacak. Turizm Bakanlığı tarafından 7 otelimize bisiklet dostu otel belgesi verildi. Afyon artık yerli, yabancı herkesin bisiklet şehri olacak. Festival niteliğinde bisiklet turları için bakanlıktan ödenek alındı. Oteller bölgesinden Ayazini’ne kadar yaklaşık 37 kilometrelik bir bisiklet yolu yapılması gündemde. Afyon sadece Türkiye’de değil, dünyada bir şehir markası olmaya aday” şeklinde konuştu.