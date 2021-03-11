Afyonkarahisar OSB’ye 1,6 milyon metrekare ilave alan geliyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

AFYON - Mermer ve gıda sektörünün ağırlıklı olduğu Afyonkarahisar OSB, halihazirda 4 milyon 600 bin metrekarelik alana sahip. Bölgeye çok sayıda büyük ve orta ölçekli yatırım talebi geldiğini kaydeden Afyonkarahisar OSB Başkanı Bekir Yeşilay, tahsislerin en kısa zamanda yapılacağını söyledi. Türkiye’nin büyüme kriterlerinin devam etmesi halinde, yeni gelişme sahasının, Afyonkarahisar’ın en fazla 5 yıllık ihtiyacına yanıt verebileceğinin altını çizen Yeşilay, “İkinci bir OSB’ye olan ihtiyacımız giderek artacak” dedi.



Yeşilay, bölgenin genişletilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Yeni yönetmeliklerle ada bazında kamulaştırmaya izin çıktı. Böylece 2017 yılından bu yana beklemede olan genişleme taleplerimizle ilgili son 3 aylık zaman zarfında sevindirici gelişmeler yaşandı. OSB’ye bitişik 1 milyon 600 bin metrekarelik alanda 219 yeni parselimizin yatırımcılara açılmasını planlıyoruz. Yatırımcılarımızdan ön başvuruları toplayacağız. Önceden yapılan başvurularla birlikte tüm müracaatlar istihdam, yatırım büyüklüğü, üretim gibi kriterlere göre değerlendirilecek ve tahsisleri gerçekleştirilecek. Kamulaştırma bedelinin altında ya da üstünde bir bedelle tahsis etmenin kanunen imkanı yok. Kamulaştırma bedelleri belirlendikten sonra kanunların öngördüğü şekilde yeni parsellerin fiyatlandırması yapılacak. Maliyet belli olduktan sonra fiyat tespiti gerçekleşecek.”

Bölgeye lojistik üs kurulacak



Afyonkarahisar OSB’de, 314 tahsisli sanayi parseli bulunduğunu kaydeden Bekir Yeşilay; bölgede et, mermer, lokum, kaymak, haşhaş ürünleri üretiminin öne çıktığını ifade ertti. Yeşilay, bölgede yaklaşık 8 bin 300 kişinin istihdam edildiğini, yeni yatırımlarla bu sayının artacağını kaydetti. Ayrıca 300 bin metrekarelik alanı lojistik üs olarak hizmete alacaklarını belirten Yeşilay, “Demiryoluna sıfır noktadaki bu bölgeden limanlara ve ticaret merkezlerine OSB’nin hammadde ve ticaret bağlantısı kurulacak. Burada gümrük binası da yapılacak” açıklamasını yaptı.