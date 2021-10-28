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Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar ilçesinde görevlendirmek üzere kantar memuru alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar ilçesinde bulunan kantar biriminde istihdam edilmek üzere kantar memuru alacak.

En az lise mezunu, MS Office programlarını kullanabilen, diksiyonu düzgün, tam zamanlı çalışabilecek ve Dinar'da ikamet eden ya da edebilecek olan adayların değerlendirileceği alım için başvurular Afyonkarahisar Ticaret Borsası'na şahsen ya da e-posta yoluyla yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.