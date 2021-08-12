Afyon’un manda yoğurdu da tescillendi

AFYON - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), coğrafi işaret tescilini aldığı ürünlere bir yenisini daha ekledi. Afyon kaymağı, Afyon sucuğu, Afyon pastırması ve Afyon mermerinden sonra Afyon manda yoğurdu da ATSO’nun Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurusunun ardından “Afyon manda yoğurdu/ Afyonkarahisar manda yoğurdu” ibareleri ile coğrafi işaret tescili aldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Coğrafi İşaret tescillerinin ürünlerin markalaşması için önemine dikkat çekerek, “Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret tescili için başvurduğumuz Afyon manda yoğurdunun bu tescilinden mutluluk duydum. TOBB tarafından başlatılan coğrafi işaret tescili seferberliğinde ATSO olarak yerimizi alıyoruz. Odamız, Afyon sucuğu, Afyon pastırması, Afyon mermeri ve Afyon kaymağının yanı sıra Afyon manda yoğurdu ile birlikte coğrafi işaret tescili sayısını 5’e yükseltti. Başvuru aşamasında olan Afyon keçesinin de coğrafi işaret tescilini alacağız” diye konuştu.