Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı için hizmet alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre,T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi Gereğince Herkese Açık İhale Usulü ile Ağrı Dağı ve Çevresi Turizm Master Planı ve Fizibiliteleri Hizmet Alım İşini ihale edecek.

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