Agrobay, Dastan ile Azerbaycan’a açılıyor

Takip Et

Ahmet USMAN



İZMİR - Türkiye’de jeotermal ısıtmalı seracılığa öncülük eden ve halihazırda Avrupa’nın en büyük sera işletmelerinden birine sahip olan Agrobay, ilk yurtdışı yatırımını Azerbaycan’da yapacak. Azeri şirket Azer Şeker ile yüzde 50’şer hisseyle Dastan (Destan) isimli şirketi kuran Agrobay, bu ülkede yem bitkileri üretimi ile başlayacağı işlerini, hayvancılık yatırımlarıyla sürdürecek. Toplamda 100 milyon Euro’yu bulacak yatırımların yarısını Agrobay karşılayacak.

Altyapı inşaatları konusunda Türkiye’nin önde gelen markalarından Bayburt Group bünyesinde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Agrobay Seracılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şentürk, “Bu ülkenin önemli sermaye gruplarından Pasha Holding’e bağlı Azer Şeker firması 30 bin dönüm alanda tarım yapıyor. Devlet bu gruba 12 bin dönüm arazi daha vermiş ve bunu ekmesini istemiş. Çünkü devlet ülkede modern tarıma geçilmesini istiyor. Bu şekilde değerlendirilebilecek binlerce dönüm arazi var. Azer Şeker, yöneticileri bu araziyi nasıl kullanabileceklerini araştırırken, know how ararken, Türkiye’deki firmaları da incelemişler. Bu yolla bize ulaştılar. Bizim zaten Azerbaycan’da yol şantiyelerimiz var. Yani bu ülke ile halihazırda iş yapıyoruz. Ayrıca Azerbaycan’ı farklı bir ülke olarak görmüyoruz. Dilinden yemek kültürüne kadar her wşeyimiz aynı” diye konuştu.

“Asıl planlamamız hayvancılık üzerine”

Azer Şeker ile yüzde 50’şer hisse ile Azericede destan anlamına gelen Dastan adıyla şirket kurduklarını belirten Şentürk, “Projeyi ortaya koyduğumuzda ortaklarımızın ilk tepkisi ‘Azerbaycan’da destan yazacak bir tarım faaliyeti başlatacağız’ oldu. Bu yüzden yeni şirketin adını Dastan koyduk. Çünkü biz onlara çok farklı fikirler verdik. Onlar pancar yaprağı, mısır sapı gibi ürünleri atıyorlar, biz ise işleyip hayvan yemi olarak kullanıyoruz. 12 bin dönüm arazinin, yolları, suları, elektrik hatları hazır. Bu yıl işe pancar, mısır, soya, buğday, arpa gibi ürünlerle başlayacağız. Ama bizim asıl planlamamız hayvancılık üstüne” dedi.

Nihai hedeflerinin bitkisel üretimle, hayvansal üretimin birarada olacağı, et ve süt entegre tesisine kadar ulaşacak bir yapı kurmak olduğunu vurgulayan Şentürk, “Bu şekilde hem bütün o bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de Türkiye’ye ve hatta Ermenistan ve Türk cumhuriyetlerine ürün gönderebilecek bir üretim alanı planlıyoruz. Pasha Holding’in Azerbaycan’da kendi market zinciri var. Pazarı da hazır. Projenin ilk etabının yatırım bedeli 23 milyon Euro. Daha sonra kuracağımız hayvancılık işletmesi ve entegre et-süt tesisleri ile toplamda 100 milyon Euro’luk bir yatırım olacak. Bunun yarısını biz karşılayacağız” diye konuştu.

Sırada Ukrayna var

Türkiye’nin şu an yem ihtiyacını karşılayamaz bir durumda olduğuna dikkat çeken Şentürk, “Ukrayna’da ise çok büyük araziler var ve bunları kiraya veriyorlar. Ekim ayında bu ülkeye bir gezimiz olacak. Orada devlet yetkilileri ve yerel arazi sahipleriyle görüşeceğiz. Buğday, mısır gibi tahıl ürünlerini üretip, ambarlara koyacağız. Toprak Mahsulleri Ofi si zaman zaman alım ihalelerine çıkıyor. Hem kendi ihtiyacımız, hem de Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Belki Ukrayna’nın da tedariğini sağlayacak bir işletme planlıyoruz. Türkiye’nin yurtdışında tarım yapma işine girmesi lazım. Sudan’da yapıyor ama orada sistem tam oturmadığından sıkıntı yaşanabiliyor. Ukrayna, Gürcistan, Moldova gibi ülkeler bu iş için daha uygun adresler” dedi.