AHBİB, 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı

MERSİN-DÜNYA

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, 2020 yılında birlik olarak yüzde 14,86 artış yakalayıp, 1 milyar 214 milyon dolarlık ihracat başarısına imza attıklarını açıkladı. AHBİB olarak 2020’de 1 milyon 607 bin ton ürünü dünya pazarlarında değerlendirdiklerini ifade eden Hüseyin Arslan, Türkiye’nin toplam bakliyat ihracatının yüzde 76,7’sini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Bakliyatın üretimi ve tüketimi konusundaki farkındalık, koronavirüs salgını döneminde katlanarak arttı. Bulaşıcı hastalıktan korunmak için evlerine kapanan milyarlarca insan, sağlıklı ve güvenilir gıda olarak hububat ve bakliyat tüketimine ağırlık verdi. Bu nedenle AHBİB olarak 2020’de Afrika, Orta Doğu, Asya, Amerika ve Avrupa kıtasındaki 40’ı aşkın ülkede ihracat artışları sağladık” değerlendirmesini yaptı.

182 ülkeye ihracat

Türkiye’nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 7,30 milyar dolar olduğunu kaydeden Arslan, sektör ihracatından AHBİB olarak yüzde 16 pay aldıklarını aktardı. 2020 yılında iç pazardaki talebi karşılayıp tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşı tüm imkanları seferber ederek, 182 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Arslan, “İnsanlar, evlerinde yiyecekleri ekmeklerini kendileri üretirken, besin değeri yüksek, hazırlanması kolay ve ucuz olan bakliyat ürünleri ile makarnaya ağırlık verdi. Dünya genelinde bu gıdaların tüketiminde beş katına varan oranlarda artış yaşandı. Mercimek, nohut, fasulye, bulgur ve makarna ürünleri salgın döneminde geleneksel tüketim alışkanlıkları zincirine eklendi” diye konuştu.

En çok pastacılık ürünleri ihraç edildi

Türkiye’nin bakliyat, makarna ve bulgur üretim kapasitesinin yeterli düzeyde olduğunu, ithalatı yapılan buğday, mercimek ve nohutun da işlenerek ihraç edildiğini ifade eden Arslan, birlik olarak 2020 yılında yüzde 27’lik pay ve 313,6 milyon dolar değer ile en çok pastacılık ürünleri ihraç ettiklerini söyledi. Yüzde 24 pay 283,8 milyon dolar değer ile bakliyat ürünlerinin ikinci sırada, olduğunu belirten Arslan, kırmızı mercimekte ihracatı yüzde 82 artırarak 194 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdiklerine dikkat çekti. 2020 yılında en çok ihracat yaptıkları ülkenin ise Irak olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi: “Yüzde 16 artış sağladığımız Irak’a 184,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeyi 95,7 milyon dolar ile Suriye ikinci, 60,1 milyon dolar ile Sudan üçüncü sırada takip etti. 2020’de ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelere baktığımızda Umman, Cibuti, Çin, Bangladeş, Venezuela, Kamerun, Kenya, Tayland, Türkmenistan, Endonezya dikkat çekiyor.”

“İsrafı önlemek için kuru gıdada tedbirler alınmalı”

COVID-19 salgını sebebiyle yaşanan krizden kurtulma konusunda daha dirençli ve sağlam gıda sistemleri tesis edilmesi ve israfın önlenmesi gerektiğini ifade eden Hüseyin Arslan, uzun raf ömrüne sahip kuru gıda ürünlerinde son tüketim tarihi (STT) yerine tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağını belirtti. Arslan, “Özellikle bakliyat ve hububat gibi kuru gıda ürünlerinde israf oranını düşürmek için son kullanma tarihi uygulamasının esnetilmesi gerekiyor. Çünkü hububat ve bakliyat çeşitleri böceklenene kadar uzun bir dönem boyunca rahatlıkla tüketilebiliyor. Son kullanma tarihi tüketicilerde yanlış bir bilinç oluşturuyor ve tüketime uygunluğu devam eden gıdalar çöpe atılıyor” diye belirtti.