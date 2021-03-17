AHBİB’den şubatta 104,5 milyon dolarlık ihracat

MERSİN - Yılın ilk 2 ayındaki ihracatlarının da toplamda yüzde 12 artışla 215 milyon 386 bin dolara ulaştığını belirten Arslan, Endonezya, İran, KKTC, Libya, Uganda ve Kongo pazarlarında rekor düzeyde artış yakaladıklarını belirtti. Şubat ayında Türkiye genelinde 636,2 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatına AHBİB olarak yüzde 16 katkı verdiklerini söyleyen Arslan, “Ortadoğu’ya alternatif pazar arayışında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar şubat ayı raporlarına da yansıdı. Bu ayda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde ilk üç sırada yüzde 22 artış ve 17,9 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 191 artış ve 14,6 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 60 artış ve 4,5 milyon dolar değer ile Almanya yer aldı” dedi.



Endonezya’da yüzde 2 bin 134’lük artış kaydedildi



AHBİB’in şubat ayında ihracatını en çok artırdığı ülkenin 2 bin 134’lük rekor artışla Endonezya’nın olduğu ifade eden Hüseyin Arslan, yılın ilk 2 ayında Endonezya’ya yapılan ihracatın 1 milyon 2020 bin dolara ulaştığını açıkladı. Başkan Arslan “Endonezya’nın ardından en güçlü performansa imza attığımız ülkelerde yüzde 579 artış ve 1,5 milyon dolar ile İran ikinci, yüzde 558 artış ve 2,7 milyon dolar değer ile KKTC üçüncü oldu. Yine bu ayda Libya’ya yüzde 525 artışla 2,5 milyon dolar, Uganda’ya yüzde 454 artışla 227 bin dolar, Kongo’ya yüzde 422 artışla 249 bin dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.



Pandemi koşullarında rekorlarla ilerleyen AHBİB üyelerinin elde ettikleri başarının altında salgın koşullarına hızla uyum sağlama, sürdürülebilir üretimi devam ettirme ve pazarlama kabiliyeti olduğunu vurgulayan AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan şunları söyledi: “AHBİB olarak 2021’in ikinci ayında 143 bin 620 ton ürüne ihraç pazarlarında değer kazandırdık. Şubat ayında en çok ihraç ettiğimiz ürün 22,6 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri oldu. Bu ayda bölge ihracatımızda 12,8 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, toplam ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturdu ve en fazla dış satım yaptığımız ürün oldu.”