AHKİB, moda devlerinin ülkesi İspanya’da ihracat rekoru kırdı

MERSİN - Mayıs ayında uluslararası moda topluluğunun merkezi olan İspanya pazarında geçen yılın aynı ayına göre 14 kat artış yakaladıklarına dikkat çeken Gürkan Tekin, İspanya’ya 6,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydedetti. Başkan Tekin, “Covid-19 salgınına karşı aşılamanın yaygınlaşması ve normalleşmeye geçilmesine paralel olarak İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarında siparişlerin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

"İspanyol alıcılar kumaştan modaya entegre bir yaklaşıma sahip”

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için İspanya pazarının sadece bu ülke ile sınırlı olmadığını kaydeden Gürkan Tekin, İspanya gibi dünya modasına yön veren, küresel ölçekte güçlü satış ağı bulunan İspanyol firmaları ile bağlantılar sağlamanın diğer ülkelerde de etkin olmak açısından çok büyük önem taşıdığını belirtti. Kumaştan modaya entegre bir yaklaşıma sahip olan İspanyol alıcıların kumaşı, ham maddeyi ve hazır giyim üretimini gerçekleştirecek firmayı aynı potada değerlendirmek istediğini kaydeden Tekin, “Kaliteli kumaş, zengin aksesuar ve kalifiye insan gücüne sahip olan, hızlı üretim kabiliyetine sahip Türk hazır giyim ve konfeksiyon firmalarımız İspanya pazarında günden güne etkinliğini artırıyor. Zira mayıs ayı ihracat rakamlarına baktığımızda İspanya pazarında sektör ihracatımız yüzde 374 artış ve 183,3 milyon dolar değere ulaşırken bölge ihracatımız yüzde bin 438 artışla 6 milyon 901 bin dolara ulaştı. Bu gelişmeler ışığında sektörümüzün önümüzdeki aylarda daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz” diye konuştu.

En fazla ihracat artışı Polonya ve Bulgaristan’da yakalandı

İspanya’nın yanı sıra Polonya ve Bulgaristan pazarlarında dikkat çeken ihracat artışlarına imza attıklarını dile getiren AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, şöyle konuştu: “Mayıs ayında en fazla dış satım yaptığımız ülkeler listesinde İspanya lider ülke olurken 3,7 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 3,5 milyon dolar değer ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Mayıs ayında en fazla ihracat artışlarını ise Polonya ve Bulgaristan pazarlarında yakaladık. Polonya’ya yüzde 23 bin 315 artışla 1 milyon 76 bin dolarlık, Bulgaristan’a yüzde 3 bin 681 artışla 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.