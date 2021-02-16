AHKİB: Üretim gücümüz ve rekabetçiliğimiz zayıflıyor

MERSİN - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yurt genelinde 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye’nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için hükümete ivedilikle dengeleyici tedbirler alınması çağrısını yaparak, “Pamuk ipliği ve pamuk elyafında dünya piyasasında yüzde 15-20 fiyat artışları yaşanırken ülkemizde bu oranların üzerinde artışlar oldu. Buna rağmen ülkemizin pamuk ipliği ve elyaf üretimi zaten yetersizken bu üreticilerin ihracata yönelmeleri sonucunda kumaş üreticileri çalışmak için hammadde bulmakta zorlanmaya başladılar ve kapasitelerini düşürdüler. Haliyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticileri olarak bizler de üretimde kullandığımız kumaşların tedarikinde sorunlarla karşılaşmaya başladık” dedi.



Hindistan yerli üretimini kendine saklıyor



Navlun fiyatlarında yüzde 500’lere varan artışlara bir de konteyner bulamama sorunu eklendiğini ifade eden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Bu artışlara yılbaşından itibaren yüzde 22’lik işçilik maliyetindeki artışın da eklenmesiyle girdi maliyetlerimiz ciddi şekilde yükseldi. Dünya piyasalarında fiyat tutturmakta zorlanmaya ve sipariş kayıpları yaşamaya başladık. Dünyanın en büyük pamuk üreticilerinden Hindistan’da korumacılık tedbirlerinin devreye girmesiyle ihracat kısıtlandı. Çin de ise hammadde açığı Özbekistan üzerinden karşılanmaya çalışılıyor. Dünya genelinde artan fiyatlardan dolayı pamuk ipliği ve pamuk elyafı ihracatımızda artış olurken çok daha fazla katma değerli üretim gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon üreticisi firmalar olarak hammadde bulmakta zorlanıyoruz. Hindistan’ın uyguladığı tarzda tedbirlerin ülkemizde de uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.



Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ve AHKİB’in ocak ayı ihracat verilerini de değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, 2021’in ilk ayında Türkiye olarak hazır giyim ve konfeksiyon ihracatlarının 1,52 milyar dolara ulaştığını bölge ihracatının da yüzde 38 artışla 27,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Tekin, ocak ayında ihracat hacminde en fazla artışı ise yüzde 2 bin 196 yükseliş ve 818,5 bin dolar değer ile Bulgaristan pazarında elde ettiklerini söyledi.