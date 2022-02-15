Ahlat'ta minibüs hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ahlat Belediyesi, Belediye sınırları içerisinde rotasyonlu olarak çalışacak 5 adet minibüs hattını, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 10 yıllığına ihale edecek.

İhale, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Ahlat Belediyesi İhale Toplantı Salonu'unda yapılacak. İhalede her bir minibüs adedi için muhammen bedel 510 bin TL olarak belirlendi.

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