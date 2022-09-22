Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işaret dili tercümanı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 işaret dili tercümanı alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 maddesine göre, 25 işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar başvurularını 3 - 21 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak gerçekleştirecekler. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.