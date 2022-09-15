AirTaxi’ler Gebze’de uçtu

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AirTaxi Dünya Kongresi kapsamında katıldığı AirTaxi Dikey Hava Gösterisi’nde, “AirTaxi Dünya Kongresi; gittikçe yaygınlaşan uçan arabalar dediğimiz, yani kişisel hava araçlarının tartışıldığı, geleceğe dair projeksiyonların yapıldığı bir kongre. Bu kongrede hem Türkiye'den profesyoneller hem de dünyadan profesyoneller bir araya gelerek 2 gün boyunca hem tartıştılar hem de dünyanın gideceği yönle ilgili neler yapılabilir, özellikle dünyada regülasyonlarla ilgili bu sektördeki regülasyonlarla ilgili eksiklikler var, bunlarla ilgili neler yapılabilir, bunları tartıştılar" dedi.

“Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor”

Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmanın önemine değinen Varank, “Dünyanın şu anda en hızlı dronunu Türkiye'de bir girişim firmamız üretiyor. Bunun bir şovunu izledik. AirCar diye insanlı taşımacılık yapacak yine bir firmamızın küçük bir havalanma gösterisini izledik. Biz inanıyoruz ki doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız dünyada çok başarılı olabilirsiniz. İşte bunu İHA'lardan, SİHA'lardan zaten görüyoruz. Dünyada şu anda insansız hava araçları, SİHA'lar dediğimizde insanların aklına ilk Türkiye geliyor. Uçan arabalarda da AirTaxi'lerde de biz Türkiye'de müthiş bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Firmalarımız harıl harıl bu alanlarda çalışıyor. Doğru zamanda, daha teknolojinin tam gelişmediği, dünyada bu sektörün ve pazarın açık olduğu bir zamanda, biz de bu işlere yatırım yaparak inşallah dünyada ileride başarılı bir ülke konumuna geleceğiz. Biz buna inanıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı”

Türkiye'nin geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yapması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Varank, “Ancak bunu yapabilirsek ileride Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabiliriz, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirebiliriz. Türkiye şu anda özellikle sanayide büyük bir ivme yakaladı. Türkiye'nin ihracatı büyük bir ivme yakaladı. Her alanda üretim yapabilen bir ülkeyiz. Bunlar Türkiye'nin kalkınması için değerli ama fark oluşturacak işler; geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaktan, uçan arabalara, insansız hava araçlarına, uzaya yatırım yapmaktan, biyoteknolojiye, nanoteknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Biz de bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Uçan araçları önemsediklerini belirten ve “AirTaxi alanında da Türkiye'deki kabiliyetleri desteklemeye devam edeceğiz” diyen Varank şöyle devam etti, “Arkamızda Cezeri duruyor, Baykar'ın bir aracı, onlar harıl harıl bunu insanlı uçuşa hazırlıyorlar. AirCar'ı burada gördük, arkamızda 150 kilogram kargo taşıyabilecek devasa bir dron var. Bunların hepsi bizim şirketlerimizin tasarladığı, geliştirdiği ürünler. İnşallah bu alanda bir başarı hikâyesi yazmakta kararlıyız."

AirTaxi Dikey Hava Gösterisi’nde sunum yapan Aircar'ın kurucusu Eray Altunbozar 23 Nisan’da Galataport’tan Üsküdar’a insanlı uçuş yapacaklarının sözünü vererek, "Sayın bakanım, sözümüz olsun. 23 Nisan'da çocuklarımıza da bir armağan olarak bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Buna karşılık Bakan Varank da, “Biz de güvenlik anlamında bu yapılabilir mi? Buna çalışacağız. Arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den bir 'AirTaxi' uçan araba, 23 Nisan'da uçmuş olacak” ifadelerine yer verdi.