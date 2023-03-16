Ak Parti Milletvekili Harun Karacan Eskişehir Temsilciliğimizi ziyaret etti

Dünya Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcimiz Tülay Taşkın ile görüşen Karacan, aynı zamanda Dünya Gazetesi’nin 43’üncü kuruluş yıldönümü de kutlayarak, ekonomi basınının öncüsü olan Dünya’nın 43 yıldan bu yana tarafsız ve güvenirlilik ilkeleriyle yoluna devam etmesinin iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Karacan, yaklaşık 20 gün boyunca deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana iş dünyasının temsilcileriyle buluştuğunu belirterek, gelen talep ve önerileri rapor haline getirerek ilgili kurumlara aktardığını ifade etti.

Deprem bölgesindeki sanayi kuruluşlarında çarkların yeniden dönebilmesi, siparişlerin yetiştirilebilmesi ve iş gücünün yeniden bölgeye gelebilmesi için konteyner kurulumuna hız verildiğini anlatan Harun Karacan, ekonominin can damarı olan sanayi tesisleri ile birlikte bölgedeki tarımın da ayağa kaldırılabilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirdi.

Bölgede kaldığı 20 gün boyunca bölge halkının yanı sıra sanayicilerle ve esnafla da bir araya gelerek sorunlarını, istek ve taleplerini öğrendiğini söyleyen Harun Karacan, fabrikaların bir an önce üretime dönebilmesi için yapılacak çalışmaları ilgili kurum ve bakanlıklarla paylaştığını belirtti.

Karacan, “özellikle yıkıma uğrayan küçük sanayi sitelerinin enkaz kaldırma çalışmalarına destek vererek makina ve ekipmanlarının kurtarılmasına gayret gösterdik. Deprem bölgesinde hayatı normalleştirme çabalarına katkı sunmaya çalıştık. Bölgedeki sanayi ve ticaret odaları, belediye başkanları, esnaf ve sanayiciler ile sürekli koordinasyon sağladık. Acılarını ve kayıplarını paylaşmak, yaralarını sarmak için çaba gösterdik” dedi.