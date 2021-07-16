AKAMİB’den ilk yarıda 428,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

MERSİN - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı R. Onur Kılıçer, haziran ayında yüzde 40,5 artışla 81,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Birliğin haziran ayında gerçekleştirdiği ihracatla, yılın ilk 6 ayında ihracatını yüzde 42,6 artırarak 428,6 milyon dolara çıkardığını belirten Kılıçer, “Haziran ayında yüzde 39,3 artışla 49,5 milyon dolar mobilya ihraç ederken, küresel ticaretin hızlanmasıyla birlikte, özellikle lojistik sektörünün kullandığı keresteler, sandık, kafes ve palet ürün ihracatı yüzde 71,4 artarak 13,8 milyon dolara yükseldi” diye konuştu.

Haziran ayında Çin’e yaptıkları keçiboynuzu mamulleri ihracatının yüzde bin 572 oranında artarak 1,7 milyon dolara ulaştığını belirten Kılıçer, bu mamullerden üretilen kozmetik ürünlerinin değerinin ise milyar dolarlara ulaştığını açıkladı. Türkiye’nin dünyanın en büyük 2’nci keçiboynuzu üreticisi konumunda olduğunu dile getiren R. Onur Kılıçer, “Ülkemizin bu ürünleri işleyebilmesiyle birlikte ekonomiye katkısı katlanarak artacaktır” dedi.

Pandeminin en ağır olduğu dönemde bile ihracat artışını kesmeyen orman tali ürünlerinin haziran ayında da artış gösterdiğini sözlerine ekleyen R. Onur Kılıçer, sektörün yüzde 38 artışla 3,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi. Orman tali ürünleri sektörünün yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 53,5 artırarak 31,2 milyon dolar ihracat rakamına ulaştığını dile getiren R. Onur Kılıçer, “Defne, meyan kötü, kekik gibi endemik bitkilerin de bulunduğu ürünlerde başarılı ihracat çalışmalarına yer veriyoruz. Bölgemizin topraklarında yetişen ürünlerin alternatifi yok ve kozmetikten ilaç sanayine kadar farklı sektörlerin kullandığı bu ürünlerimizi iyi değerlendirmemiz lazım. Birçok ürüne talebin durma noktasına geldiği geçtiğimiz yılın kış aylarında bile ihracatını sürekli artıran sektörümüzün sadece hammadde değil işlenmiş ürün satmasını için de gereken AR-GE yatırımları teşvik edilmeli” diye konuştu.