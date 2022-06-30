Akaryakıt ve konut krizi nakliyeciye kamyon sattırdı

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



Artan enflasyonla birlikte akaryakıta gelen zamlar ve konut krizi, kiracılar kadar evden eve taşıma şirketlerini de etkiledi. Taşıma sayısının geçtiğimiz yıla göre yüzde 40-50 oranında düştüğünü ve zarar ettiklerini kaydeden nakliyeciler, kamyonlarını elden çıkarıyor.

Konu ile ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, şehir içi ve şehirlerarası taşıma ücretlerindeki artışın hem kiracılar hem de taşımacılar için kaosa dönüştüğü belirterek, tayinler ve zorunlu taşınmalar dışında kimsenin taşınma maliyetini göze alamadığını, bu nedenle iş yapamaz hale geldiklerini dile getiriyor.



“15 kamyonumu satmak zorunda kaldım”



Cantürk Nakliyat’ın sahibi Taylan Cantürk, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle taşıma bedelini günlük olarak belirlediklerini ve ileriye dönük sözleşme yapamadıklarına vurguladı. Cantürk şöyle konuştu: “Akaryakıta her gün yeni bir zam geliyor. Bunun yanında işçilik maliyetlerimiz arttı. Ambalajda kullandığımız bir koli bandının fiyatı 2,5 liradan 25 liraya, streç kaplamanın fiyatı 25 liradan 150 liraya çıktı. Bırakın kar etmeyi, zarar etmemeye çalışıyoruz. Şehir içi taşıma ücreti 3 ila10 bin arasında değişiyor. Şehirlerarası taşımalarda ise gidiş dönüş ücreti almak zorunda kalıyoruz. Araçlarımız K-3 yetki belgeli olduğu için geri dönüşte herhangi bir malı yükleyip dönmemiz mümkün değil. Gittiğimiz kilometre için kullandığımız yakıt ve diğer giderleri ekleyip fiyat veriyoruz. Bu fiyatlar müşterilerimize yüksek geliyor. Bu nedenle işlerimiz yarıya düştü. İşleri düşen firmalarımız kamyonlarını satıyor. Firma olarak 25 olan kamyon sayımızı 10’a düşürdük. İş olmadığı için parkta bekleyen kamyonun bile yıllık maliyeti 20-25 bin lira. Nakliyeci iş yapamazsa aracını elinde tutmaz. Bu maliyetlerle iş yapmamız mümkün değil”.



“Parsiyel taşımacılığa döndük”



Evden Eve Nakliyeciler Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır ise artan maliyetler karşısında müşterilerinin mağdur olmamaları için gider paylaşımlı parsiyel taşımacılığını çözüm olarak sunduklarını kaydetti. Ayılmazdır, “Aynı bölge ya da şehre yapılacak taşımaları birleştiriyoruz. 1 kamyonda 2 ya da 3 evi birlikte taşıyoruz” dedi.

Ayılmazdır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nakliye şirketleri zorda. Firmalarımız para kazanamıyor. Artan maliyetleri müşterilerimize yansıtmak zorundayız. Hem kiralama ve hem de taşıma fiyatlarındaki artış nedeniyle kimse taşınmak istemiyor. Kiracılar, ev sahibinin istediği kirayı ödeyip yerinde kalıyor. Bir taşımanın toplam maliyeti şehir içinde ortalama 40-50 bin kirayı bulurken, şehirlerarasında sadece taşıma ücreti bu rakama ulaşıyor. Bu yıl tayinler nedeniyle sadece kamu çalışanlarının taşınmalarını yapıyoruz. Şehirlerarası taşımalarda, kilometre başına 1 litre mazot üzerinden fiyat verme uygulamasına geçtik. Dönüş yükü bulamadığımız şehirlerde gidiş ve gelişte harcanan mazotu baz alarak fiyat belirliyoruz. Aksi halde zarar ediyoruz”



“Korsan firmalar sektörü bitirecek



Sektörün, korsan firmalar ve internet üzerinden çalışan korsan platformlar nedeniyle ciddi iş kaybı yaşadığına, istemelerine rağmen yeterli denetimlerin yapılmadığına dikkat çeken Ali Ayılmazdır, şunları söyledi: “K-3 yetki belgesi ile bakanlığa bağlı ve sürekli denetlenen firmalarımız, haksız rekabetle karşı karşıya. Denetimlerin artırılmasına yönelik taleplerimiz ve yaptığımız görüşmeler sonuçsuz kalıyor. Böyle devam ederse nakliye sektörü bitme noktasına gelecek. Bu konuda sesimizin duyulmasını istiyoruz. Evini ya da ofisini taşıtmak isteyen, korsan firmaların mağduru olmamak için END’yi arayarak, firmalar hakkında bilgi alabilir ya da sorunlarını bildirebilirler.”



Ali Ayılmazdır,“Kira ve diğer genel giderlerdeki ciddi artış, aile birleşmeleri ve geçici ev boşaltmalarına yol açarken, kiralık depolara olan talep yeni bir sektör doğurdu. Ev ve ofis eşyaları için depo kiralayan şirket sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Pandemi döneminde başlayan bu durum son aylarda daha da arttı. Depoların aylık kirası bin -3 bin lira arasında değişiyor. Bugün sadece İstanbul’da 400-600 arasında depolama şirketi bulunuyor.”



Köye Dönüş Projesi’ne yoğun talep



“END olarak 3 ay süreyle İBB’nin Köye Dönüş Taşınma Yardımı ihalesini aldık. Haftalık 240 ev, ayda ortalama 960 evi, Türkiye’nin 81 iline taşıyoruz.Şehirden köye önemli oranda bir gidiş var. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen özellikle kalabalık ailelerin, Anadolu şehirlerinden büyükşehirlere iş-aş umuduyla geldiğini de görüyoruz”