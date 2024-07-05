Akaryakıttaki ÖTV’nin sübvanse edilmesini bekliyoruz

Müjde DEMİR

ÖTV kanununda yapılan deği­şiklik hakkında bilgi veren Mer­sin Akaryakıtçılar Derneği (MA­DER) Başkanı Aziz Akgül, “16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşka­nı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutar­ları 5'er TL artırılmış ve bu tutar­ların 6 ayda bir üretici fiyat en­deksi (ÜFE) artışı oranında zam­lanması düzenlenmişti. Yapılan zam 4 Temmuz 2024 tarihinde pompaya yansıdı ve yansımaya devam edecek” dedi.

Dünya borsalarında brent pet­rol fiyatlarının artmasıyla do­ların değer kazandığını ancak TL’nin değer kaybettiğini belir­ten Aziz Akgül, “Dolar bu şekilde yükselmeye devam edip TL değer kaybederse petrol fiyatlarında ciddi artışlar görülür. İsteğimiz, akaryakıt fiyatlarının yüksel­mesi durumunda akaryakıttaki ÖTV’nin süspanse edilmesidir” diye konuştu.

Türkiye’nin pet­rol üreten bir ülke olmadığını ve akaryakıtın dolar ile ithal edildi­ğini dile getiren Akgül, “Tüketti­ğimiz yakıtın ve enerjinin yüzde 95’i yurt dışından temin ediliyor. Brent petrolün dünya borsaların­da dalgalanmasının asıl sebebi, Rusya- Ukrayna ve İsrail-Hamas arasında yaşanan savaşlardır. Bu durum akaryakıt fiyatlarında, sık sık zamlarla birlikte indirimi de beraberinde getirdi. Bu yıl da ay­nı sorunlar ile karşılaşacağımızı düşünüyorum” dedi. Asgari ücre­tin artmasıyla beraber maliyet­lerin de artacağına değinen Aziz Akgül, “Bir istasyonda en az 10-15 personel çalıştırıyoruz.

Asgari ücretin ve vergilerin artması girdi maliyetlerini yük­seltiyor ve bu durum sektörü­müzün son yıllarda ki kâr mar­jını düşürüyor” dedi. Bankala­rın uyguladığı faiz oranlarının artmasıyla akaryakıt sektörü­nün olumsuz etkilendiğine de vurgu yapan Akgül, “Bununda da temel sebebi akaryakıt satış­larımızın yüzde 85’i kredi kartı ile yapılıyor ve komisyon ücret­leri çok yüksek. Tüm bu sebep­ler sektörümüzü olumsuz etki­lemeye devam ediyor. Bizlerin beklentisi; Kamu bankaların­dan kredi kartı komisyon uygu­lamasını 1-2 puan aralığında in­dirilmesidir” diye belirtti.