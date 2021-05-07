Akdemirler, Pukka markasıyla filtre ihracatına başlayacak 

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mancı Kemal unvanıyla Mersin’de MAN Bayisi ve Yetkili Servisi olarak hizmet veren Akdemirler Otomotiv, Pukka markasıyla da filtre grubu yedek parçaları üretiyor. Firma, bu alanda kapasitesini artırıp yurt dış pazara açılmayı hedefliyor. MAN’ın Türkiye geneli satışlarında bu yıl ikincilikten birinciliğe yükseldiklerini kaydeden Akdemirler Otomotiv Genel Müdürü Musa Akdemir, “Liderlik koltuğunu korumak için İstanbul, İzmir ve Ankara’daki satış ekiplerimizi güçlendirdik. Adana’da da yeni bir şube yatırımına hazırlanıyoruz”

Mersin’deki merkez tesislerinde 2017 yılında hayata geçirdikleri yatırımlarla 4 bini kapalı olmak üzere toplam 5 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Musa Akdemir, “Türkiye’de MAN markalı hafif ticari segmentteki araçları ilk satan bayiyiz. Şu anda en çok satan bayi de biziz. Bu nedenle Mersin’de hafif ticari araçlara özel bir showroom yaptık. Aynı zamanda bu yıl ticari araç satışına ağırlık vermek adına İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde satış temsilcileri ile anlaştık ve oralarda da aktif pazarlamaya devam ediyoruz. Gelecek yıl ise Adana’da yedek parça, servis ve araç satışının bir arada bulunduğu Mersin konseptinde bir şube açma hazırlığındayız” dedi.

GES’te kurulu gücü artırmayı hedefliyor

Yaptıkları yatırımlar ile hizmet altyapısını yüksek teknolojili donanımlarla yenilediklerini ve Avrupa standartlarında satış ve satış sonrası hizmet sağladıklarını belirten Akdemir, tesislerinde aynı anda 20 araca mekanik hizmet verebilecek kapasiteye ulaştıklarını söyledi. Akdemir, kaporta bölümünde ise aynı anda 30 araca hizmet verebildiklerini ifade etti. Öte yandan Konya ve Van’da güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarının bulunduğunu kaydeden Akdemir, toplam kurulu güçlerinin 2,5 MW’ye ulaştığını söyledi. Akdemir, hedeflerinin 2-3 yıl içinde kurulu kapasitelerini en az 10 MW’ye çıkarmak olduğunu söyledi.