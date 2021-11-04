Akdeniz Belediye Başkanı, pozitif ayrımcılık istedi

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Mersin’de liman, serbest bölge, organize sanayi ve hal’in sınırları içinde yer aldığı Akdeniz Belediyesi, ilçede yaratılan değerden hak ettiği payı alamamaktan şikayetçi. Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “Kentin ticaret ve ekonomisi Akdeniz’de dönüyor. Para burada kazanılıyor ama bu gelir ilçemize yansımıyor. Bu adaletsizliğin giderilmesi için çalışıyoruz. Hükümetimiz de bu anlamda arkamızda. Bu konuda Büyükşehir’den de duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Akdeniz’in Mersin’in kalbi konumunda olduğunu belirten Gültak, göreve geldiklerinden bu yana geçen 30 aylık süreçte ödedikleri borç miktarının 24 milyon TL’ye yaklaştığını kaydederek, 2021 yılının ekim ayı ile birlikte personel maaşlarının tamamını belediye bütçesinden karşılamaya başladıklarını bildirdi. Başkan Gültak, 2021 yılını 100 milyon TL tutarında bir gelirle kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile imzaladıkları protokol kapsamında Mersin’de toplam 1592, aktif olarak ise 710 kadın girişimcinin mikro krediye ulaşmasını sağladıklarını belirten Gültak, Akdeniz’den de 300’den fazla kadın girişimcinin mikro kredi desteğinden yararlandığını söyledi. Gültak, “Akdeniz dahil olmak üzere Mersin’deki tüm kadınlara 4 milyon TL’nin üstünde kredi dağıtımı yapılmasına aracı olduk. Ayrıca el emeği ürünlerini satarak geçimini sağlayan engelli ve kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla kurmuş olduğumuz Kadın Emeği Diyarı alanında 2’si kadın, 1’i engelli olmak üzere 3 kooperatifimiz aktif olarak satış yapmaktadır” diye konuştu.