"Akdeniz Meyve Sineği’ne karşı acil önlem alınmalı"

ADANA - Birlik Başkanı Remziye Karabucak, Akdeniz Meyve Sineği zararlısı ile etkin mücadelenin ülke meyveciliği ve ihracat için önemine dikkati çekti. Karabucak, Akdeniz havzası ülkelerinin hepsinde meyveciliği tehdit eden bu zararlı için birçok mücadele yönteminin birlikte kullanıldığını belirterek, “AMS zararının hasat döneminde olması, ihracatta bu zararlının toleransının ise sıfır olması gibi faktörler mücadelenin ve alınacak tedbirlerin önemini gözler önüne sermektedir” dedi. Son dört yıldır daha önceki yıllara göre çok daha yoğun yaşanan AMS popülasyonu ve zarar riski göz önüne alındığında tedbirlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Karabucak, şunları kaydetti “Bu kış oldukça kurak geçti. Bu nedenle yaşadığımız iklim koşullarını da dikkate alarak bu proje kapsamındaki üretimin en az 2 belki de 3 katı artırılmasını talep ediyoruz.” Karabucak, etkin önlem alınmadığı takdirde sadece üreticinin değil ülke ekonomisinin zarar göreceğini sözlerine ekledi.