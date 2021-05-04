Akdeniz TTO, girişimciler için cazibe merkezi oldu

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Teknoloji Transfer Merkezi (TTO), sanayi-üniversite iş birliği hedefiyle akademik kadrolar, genç girişimciler ve araştırmacılara verdiği desteklerle ‘melek yatırımcılar’ için cazibe merkezi olmaya başladı. Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, Teknoloji Transfer Merkezi’nin 2010 yılında kurulduğunu, bu süre içinde de üniversite ile iş dünyası arasında köprü görevi üstlendiğini söyledi.

Üniversitede üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak üzere faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Çolak, şunları kaydetti: “Üniversite sanayi iş birliğinin kurumsal bir şekilde yürütülmesi, yüksek teknolojilerin ortaya çıkarılması, üniversite kaynaklı teknolojilerin ticarileştirilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik hizmet veren kuruluşlar teknoloji transfer ofisleridir. Biz de, üniversite sanayi iş birliğinde Ar-Ge projelerinin oluşturulması, üniversitelerde fikri haklara konu olabilecek çalışmaların korunması ve ticarileştirilmesi boyutunda aktif rol üstleniyoruz”

Akdeniz TTO’nun, bölgedeki TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisi destek programından yararlanan tek teknoloji transfer ofisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çolak, “Faaliyetlerini beş farklı hizmet birimi (modül) ile sürdüren Akdeniz TTO, 2026 yılında kadar TÜBİTAK desteğini almaya devam edecek” dedi.

Merkeze binin üzerinde iş fikri başvurusu oldu

Akdeniz TTO’nun, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim, Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler, Üniversite Sanayi İş Birliği ve Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi ve Ticarileştirme, Girişimcilik ve Şirketleşme modülleri olarak girişimlerini sürdürdüğünü anlatan Çolak şöyle devam etti: “Teknogirişim kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Caretta Ön Kuluçka bölgede cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Düzenli olarak hızlandırma programları yürüten merkeze binin üzerinde iş fikri başvurusu oldu. Bunlardan 250’ye yakın girişimci/girişim grubu temel girişimcilik eğitimleri ve mentörlük hizmetlerinden yararlandı. 15 teknoloji şirketinin kurulumuna destek sağlandı.Akdeniz Üniversitesi teknoloji portföyünde yer alan 70’in üzerinde teknolojinin ticarileştirme çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar iki patentin ticarileşmesini yürüten Akdeniz TTO üniversitemizin aktif çalışmalarından olan bitki ıslahı alanında da bir çim çeşidini tescil ettirdi ve lisanslamasını gerçekleştirdi”

10 milyon liradan fazla destek

Akdeniz TTO Müdürü Prof. Dr. Ömer Halil Çolak, merkezde 200’ün üzerinde firma temsilcisi ile 500’den fazla görüşme yapılarak iş geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini, akademisyen, öğrenci, firma ve girişimci hedef kitlesine ait 100’ün üzerinde projeye destek verildiğini dile getirdi. Prof. Dr. Çolak, “22 kurumsal proje ile 10 milyon liradan fazla proje bütçesi kazandırılarak bölgedeki Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişmesine yönelik önemli katkılar sağladı” dedi.