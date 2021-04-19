Akdeniz Üniversitesi, tütün bitkisinden COVID-19 ilacı geliştirdi

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi’nde koronavirüse karşı ilaç geliştirildiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibi tarafından koronavirüse karşı koruyucu sprey formunda, ilaç ve aşı adayı geliştirildiği bildirildi.

“Transient Bitki Ekspresyon Sistemi” ile bir tür tütün bitkisi olan Nicotiana Benthamiana’nın yapraklarında üretilen proteini temel alan ilaçla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mammedov, “Canlı virüsle yapılan testler olumlu sonuçlandı. Tamamen bitkide üretilerek elde edilen proteinler, COVID-19 virüsünün hücreye girmesini engelliyor” dedi.



ACE2 enzimini oluşturduk



Geliştirilen ilacın virüsün hücreye girişini engellediğini vurgulayan Mammedov, laboratuvar çalışmaları hakkında u bilgileri verdi: “COVID-19 virüsü anjiyontensin dönüştürücü ACE2 enzimini bloke ediyor. Bu enzimin bedende azalması önemli sağlık sorunlarına neden oluyor. Yoğun bakımda olan hastaların büyük bölümünde bu enzimin az miktarda bulunduğu gözlemlendi. Biz Transient Bitki Ekspresyon Sistemi ile bu enzimin yüksek oranda oluşturulmasını sağladık. Artık bu enzimi insanların hayatını kurtarmak için piyasaya sunmaya hazırız.” Dört ayda piyasaya sürülebilir

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Biyoteknoloji Enstitüsü Aşı Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Mammedov, “Maddi kaynağın bulunması halinde ilacımız 4 ay içinde piyasaya sürülebilir. Bitkide üretilen bu proteinlerin koruyucu özelliğinin yanı sıra, koronavirüs tedavisinde de uygulanabilecek. enjeksiyon olarak üretimi yapılırsa, tedavi amaçlı olarak kullanılabilir. Bunun için faz 1 çalışmasının yapılması gerekiyor” diye konuştu.



Aşıda faz çalışmalarına gelindi



Aşı çalışmalarında önemli bir aşama kat ettiklerini ve faz çalışmalarına geçmeye hazır olduklarını anlatan Prof. Dr. Mammedov protein temelli aşıların diğer aşılara göre avantajlarına dikkat çekti. Prof. Dr. Mammedov, şöyle devam etti. “Protein temelli aşılar koronavirüsün çeşitli mutasyonlarına karşı etkili. Rekombinant protein temelli birkaç aşı adayı ürettik. Önemli testleri tamamladık. Hayvan testleri bu antijenlerin farelerde yüksek titreli antikor ürettiğini gösterdi. Bu da bitkide ürettikleri proteinlerin ümit verici bir aşı adayı olduğunu doğruladı. Canlı virüslerle de testleri gerçekleştirdik. Aşı adayının canlı virüsün hücreye girmesini yüksek düzeyde engellediğini tespit ettik. Maddi destek sağlandığı takdirde Faz çalışmalarına geçmeye hazırız.”