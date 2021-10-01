Akdeniz Üniversitesi’nde seralarda üretilen ürünlere özel plastik geliştirilecek

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki İmece Plastik iş birliğiyle ürüne göre sera plastiği geliştirilecek. AÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan yaptığı açıklamada, İmece Plastik AŞ ile nisan ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çalışmaların ilk aşamasının tamamlandığını belirtti.

İmece Plastik tarafından Ziraat Fakültesi sera alanlarına inşa edilen seraların bin metrekarelik bölümüne domates fidesi dikildiğini ifade eden Erkan, süreç sonunda seralarda yetiştirilecek ürünlerin üzerindeki ‘farklı özelliklerdeki plastik sera örtülerinin bitki gelişimi ve yetiştiriciliği üzerine etkisi’nin araştırılacağını ve veriler ışığında ürüne özgü sera plastiği geliştirilmesine katkı sağlanmasının hedefl endiğini bildirdi.

Prof. Dr. Mustafa Erkan, şöyle devam etti: “Plastik tarafından fakültemize inşa edilen 2 bin m2 sera alanından bin m2’lik bölümünde domates fidelerini seramıza diktik. Bu kapsamda özellikle ülkemizde ürüne özgü sera plastiği geliştirmenin de ilk adımlarını attık. Bu çalışmanın sonunda ürüne özgü sera plastiği geliştirerek, hem ülke hem de dünya tarımının kullanımına sunabiliriz.”

Üstün teknolojili örtü ile verim artacak

İmece Plastik Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan ise modern üretim teknolojilerini kullanarak geliştirdikleri plastik ürünlerini daha da ilerletmeyi hedefl ediklerini kaydetti. Turan, “Ülkemizde dünya standartlarında ve üstünde tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini desteklemeyi hedefl iyoruz. Burada çiftçimizin en büyük kazancı, aynı alandaki seradan üstün teknolojili örtü sayesinde daha yüksek verim elde etmek olacak. Böylece hasılat başı maliyetler düşecek, karlılık ise artacak. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin uygulamalı tarıma iştirak etmelerine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.