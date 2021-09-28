Akdeniz’den ağustosta 314,1 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleşti

MERSİN - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 100,2 artışla 314,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ağustos ayında ihracat hacminde en fazla artışları Malta pazarlarında yakaladıklarını belirten Başkan Çağan, “Geçen yılın ağustosunda Malta’ya 7 bin 459 dolar ihracat gerçekleştiren birliğimiz bu ağustosta 21 milyon 226 bin dolarlık dış satıma imza atarak yüzde 284 bin 444 artışla rekor düzeyde bir değere ulaştı” dedi.



Sektörün 2021 yılının ilk aylarından itibaren toparlanmayla pandemi sürecindeki kayıplarını hızlıca telafi ettiğini dile getiren Çağan, bölge ihracatının 8 aylık süreçte yüzde 49,6 artışla 2 milyar 526 milyon dolar düzeyine eriştiğini kaydetti. AKİB’e bağlı 8 birlik arasında ocak-ağustos döneminde en fazla ihracatı gerçekleştiren birlik olduklarını kaydeden Çağan, “Ana ihracat pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ile ABD’nin oluşturan birliğimiz ağustosta 508 bin 745 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdi. Ağustos ayında en fazla ihracatı yüzde 6 bin 152 artış ve 101,6 milyon dolar değer ile Hollanda’ya gerçekleştirdik. Aynı ayda en çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında mineral yakıtlar ve mineral yağlar yüzde 185 artış ve 199,1 milyon dolar değer ile birinci, plastikler ve mamulleri yüzde 82 artış ve 54,9 milyon dolar değer ile ikinci, anorganik kimyasallar yüzde 4 artış ve 22,8 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.