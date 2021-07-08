Akdeniz’in ihracatı yüzde 40 artarak 7,32 milyar dolara ulaştı

MERSİN - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2020’nin ilk yarısında 5 milyar 241 milyon dolar düzeyinde olan ihracatı, 2021’in ilk yarısında yüzde 40 artışla 7,32 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı. Bu artışla, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 105 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,7 oranında destek verdiklerini belirten Nejdat Sin, bölgenin ihracat hacminde en yüksek artışları tekstil, demir çelik, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde yakaladıklarını, en fazla ihracat artışı elde ettikleri ülkelerin başında Nijerya, Yunanistan ve Lübnan’ın geldiğini söyledi.

Pandeminin etkilerinin azalmaya başlaması ile birlikte ihracat artışında yeni rekorlar kırmaya devam ettiklerini kaydeden Nejdat Sin, şunları söyledi: “Yılın ilk yarısında gerçekleşen ihracatta yüzde 39 artış ve 2,17 milyar dolar değer ile kimyevi maddeler başı çekti. Yüzde 56 artış ve 1,97 milyar dolar değer ile demir ve demir dışı metaller ikinci, yüzde 20 artış ve 727,8 milyon dolar değer ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde tekstil ve hammaddeleri yüzde 71 artış ve 601,9 milyon dolar değer ile ihracat hacminde en yüksek artışı elde eden birliğimiz oldu.”

AKİB’in ilk yarı ihracatında en fazla ihracatı yüzde 40 artış ve 495 milyon dolar değer ile Hollanda’ya gerçekleştirdiğine dikkat çeken Nejdat Sin, yüzde 3 artış ve 481 milyon dolar değer ile Irak’ın ikinci, yüzde 31 artış ve 337,4 milyon dolar değer ile Rusya üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.