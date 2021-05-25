Akdenizli hazır giyimci, rekabet için destek bekliyor

MERSİN - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda üretim maliyetlerindeki artışlardan dolayı hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin zor günler yaşadığını söyledi. Sektörün sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin korunması, ortaya çıkan fırsatların kaçırılmaması için acil devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Gürkan Tekin, “Avrupa Birliği’nde aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla hayat normalleşmeye başladı ve pazardaki hareketlilik arttı. Hızlı üretilmesi istenen düşük tutarlı işler pazara yakınlığımızdan dolayı bize geliyor. Ancak yüksek tutarlı işlere yönelik hammadde, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyat tutturamıyoruz. Büyük siparişler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine kaymaya başladı” uyarısı yaptı.

“Hammaddede arz-talep dengesizliği fiyatları artırdı”

ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarından dolayı küresel ölçekte yaşanan pamuk tedariği sorununun devam ettiğini bildiren AHBİB Başkanı Gürkan Tekin, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin dünya genelinde bir arz-talep dengesizliğine neden olduğunu bildirdi. Pamuk elyafında arz daralması nedeniyle suni-sentetik elyaf ve ipliklere olan ilginin de artığını dile getiren Gürkan Tekin, ham maddelerdeki artışların kumaş fiyatlarına da artış olarak yansıdığını belirtti.

"Rekabetçiliğimiz azalıyor"

Tekin, “En önemli hammaddesi kumaş olan hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin de üretim maliyetleri arttı. Hammadde tedarikindeki sıkıntılar işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlarla birleştiğinde Türk hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin ihracat pazarlarındaki rekabetçiliği her geçen gün daha da azalıyor” diye konuştu.

"En az bir yıl geri ödemesiz krediye ihtiyaç var"

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki etkinliğinin korunması için bir dizi tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Gürkan Tekin, “Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri başta olmak üzere en az bir yıl geri ödemesiz, uygun faizli krediler ile ek desteklere ihtiyacımız var. İnovasyon, tasarım ve markalaşma alanında daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz” açıklamasını yaptı.