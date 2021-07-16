Akdenizli ihracatçılar, Akdeniz meyve sineğine karşı seferber oldu

MERSİN - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Mersin’deki merkezinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele için istişare toplantısı yaptı. Narenciye ve sert çekirdekli meyve üreticilerinin bir araya geldiği toplantıda, AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, “En tehlikeli ve zararlı türler sınıfında yer alan Akdeniz meyve sineği, portakal, mandalina, limon, muz, nar, kaysı, elma, erik, kiraz gibi meyvelere, domates, patlıcan ve biber gibi sebzelere, ayrıca 100’ün üzerinde farklı bitki türüne zarar veriyor. Bu nedenle zararlı sinek ile mücadeleyi Tarım Bakanlığı’nın öncülüğünde tüm kurumlarımızla birlikte en etkin şekilde yürütmemiz gerekiyor” dedi.

Türkiye narenciye üretiminde ve ihracatında küresel oyunculardan biri

Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında en önemli ürün grubu olan narenciye için kritik önem taşıdığını vurgulayan Başkan Nejdat Sin, meyvelerin yetiştirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve nakliye süreçlerinde bu zararlıya karşı başarı sağlayacak eylem ve yöntemlerin eksiksiz sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin son 30 yılda narenciye üretiminde büyük gelişim gösterdiğini, ağaç varlığını ikiyi, üretim miktarını üçe katlayarak bu meyve grubunda küresel oyuncu haline geldiğini kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Dünya genelinde limon üretiminde 3’üncü, portakalda 7’nci, mandarinde 3’üncü ve greyfurtta 5’inci en büyük üretici ülke konumuna gelen Türkiye’nin toplam ağaç sayısı 47 milyonu aştı, narenciye rekoltesi 4,3 milyon tona ulaştı. 2020 yılında 1 milyon 802 bin ton narenciye ihraç ederek 933 milyon 150 bin dolar döviz geliri elde eden ülkemiz, bu ürün grubunda yüzde 24 artış sağladı. 2021’in ilk altı ayında ise sektörümüz 714 bin 722 ton narenciye ihraç ederek yüzde 13 artışla 373,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti” diye konuştu.

Eş zamanlı ve toplu şekilde mücadele edilmeli

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak narenciye ihracatının yüzde 71’ini gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Sin, Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere zararlılarla mücadelede başarı sağlanması konusunda ihracatçı firmaların sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme noktasında büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Başkan Sin, şöyle konuştu: “Meyvelerde önleyici tedbirlerin alınması, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin eş zamanlı ve toplu şekilde yapılması başarıyı artırmada büyük önem taşıyor. Bu zararlıya karşı bahçelerde, nakil araçlarında, işleme ve paketleme tesislerinde, satış noktalarında, çöp ve atık toplama alanlarında etkin mücadele yapılması gerekiyor. İhracatçı olarak bizler de paketleme ve işleme tesislerimizde bulaşık meyvenin ayıklanması, uygun koşullarda toplanması, toprağa gömülerek imha edilmesi konusunda gerekli tedbirleri uyguluyor, çalışanlarımıza eğitimler veriyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için üreticilerimizle birlikte mücadeleye devam ediyoruz.”