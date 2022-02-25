Akdenizli mobilya ürünleri ihracatının yıldızlarına ödül

Eray ŞEN



ADANA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mobilya sektörünün dünyada daha etkin olmak için firmaların güçlerini birleştirerek büyük ölçekli işler yapması gerektiğini söyledi.

Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25.3 artışla 896.7 milyon dolarlık ihracata ulaşılmasında en büyük desteği veren ihracatçı firmaları ödüllendirdi. Toplam 35 firmanın ödül aldığı Adana HiltonSA Oteli’ndeki törene Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle, Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oda ve borsa başkanları, sektör temsilcileri ve ödül alan firmaların yöneticileri katıldı. Etkinlikte ayrıca, BloombergHT’den Güzem Yılmaz’ın moderatörlüğünde, sektörün ‘global ekonomi ve politik durum’ açısından değerlendirildiği bir panel düzenlendi.

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer açılış konuşmasında, sektörün 7 milyar dolarlık toplam ihracatı içerisinde AKAMİB bölgesinin 900 milyon dolar ile yüzde 13 paya sahip olduğunu belirtti. Kılıçer, “Hedefimiz bu yıl yüzde 20’lik bir artış sağlamaktır ki ocak ayında yüzde 8 artış yakaladık. Geçtiğimiz iki yılda birçok sıkıntıya rağmen hem miktar, hem değer olarak ihracatımızı yüzde 26 yükselttik” diye konuştu. İhracatta en önemli noktanın ‘birim değeri’ artırmak olduğuna dikkat çeken Kılıçer, “Bunun için de Ar-Ge, tasarım, markalaşmak gerekiyor” dedi. Kılıçer, üretim ve ihracata dayalı büyümeye odaklanıldığı bu dönemde, sektörün aynı zamanda ‘istihdam dostu’ olduğuna dikkat çekti.

“Mobilya sektörü 10 yılda atılım yaptı”

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı ve TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç da sektörde teknolojinin yoğun kullanıldığı bir döneme girildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Artık üzerine oturduğunuzda sizi tanıyan, hisseden ve buna göre size yardımcı olan sistemler talep görüyor. Yüksek katma değer sağlamak için bu tür ürünlere yönelmek, Ar-Ge yapmak önemli hale geldi. Bunları yaparken karbon ayak izini düşük tutmak, yeşil üretim yapmak rekabette en önemli unsur oldu. Bunları söylerken dünya mobilya üretiminin 500 milyar dolardan fazla olduğunu ve bunun dörtte birinin gelişmiş ülkeler tarafından yapıldığını hatırlatmak istiyorum.” Mobilya sektörünün son 10 yılda büyük atılım yaptığını, 2015’de 2.2 milyar dolar olan ihracatın geçen yıl 7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Kıvanç, “Uzakdoğu ve Avrupa arasında ortaya çıkan yüksek navlun fiyatları, en büyük mobilya pazarlarından olan Avrupa’ya yakınlığımız düşünüldüğünde bir fırsat penceresi açıyor bizim için. Bu fırsatı mobilya sektörünün de değerlendireceğini biliyorum” ifadesini kullandı.

“Amerika’ya 260 milyon dolar ihracat çok az”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise Türkiye’nin yüzde 32.9 artışla 225 milyar doları geçtiği geçen yıl, Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin yüzde 46 artış yakalayarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirdiğini kaydetti. Turagay, “2021 yılında 897 milyar dolar mobilya, kağıt, orman ürünleri gerçekleştirdik ama yeterli değil. Amerika 60 milyar dolar mobilya ithal ediyor, bunun 260 milyon dolarlık bölümünü Türkiye’den alıyor. Gerçekten mobilyada çok kuvvetliyiz. Dünyada 8’inci sıraya yerleştik ama daha gideceğimiz yol var” değerlendirmesini yaptı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen; BloombergHT TV Haber Sunucusu Güzem Yılmaz’ın yönettiği “Global Ekonomi ve Politik Durum Açısından Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektörleri İhracatımızın Değerlendirilmesi” konulu panele; AKAMİB Onursal Başkanı Bülent Aymen, Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Emre Alkin ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent katıldı.

“Büyük işler yapmak için birleşmeliyiz”

Ödül töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl 225 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatının yapıldığını, bu yıl hedefin 250 milyar dolar olduğunu söyledi. Mobilya sektörünün geçen yıl 7 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gülle, “Dünyadaki rakamlara baktığımızda daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Mobilyada en büyük sorunumuz ölçek sorunu. Mobilya sektöründe özellikle Amerika menşeili, Çin’den kaçan talebin ülkemize getirilmesinde, büyük montanlı işleri yapmakta maalesef başarılı olamadık” diye konuştu. Bu noktada geçtiğimiz aylarda mobilya sektörünün en önemli 7 markasının bir araya gelip, on binlerce insanın çalıştırılacağı dünyanın en büyük fabrikasını kurmak için ortaklık yapmasını önemsediklerini dile getiren Gülle, “Bu bize şunu getirecek; büyük işleri yapmak için birleşmeliyiz. Birlikte hareket etmeliyiz. ‘Az olsun, benim olsun’ mantığının ihracat için geçerli olmadığını, artık büyük işler, büyük projeler gerçekleştirmek gerektiğinin bilincinde olmalıyız” dedi.