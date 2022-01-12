Akdenizli mobilyacı, 2022’de nitelikli ihracat ve tanıtıma ağırlık verecek

MERSİN - Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, küresel pazarda yaşanan zorluklara rağmen, sektörün 2021 yılını başarıyla geride bıraktığını belirtti. 2022 yılındaki en önemli hedeflerinin katma değeri yüksek ürün ihracatını artırmak olduğunu söyleyen Onur Kılıçer, “Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, konteyner ve navlun krizi, hammadde teminindeki sıkıntılarla dolu bir yılı geride bıraktık. Buna rağmen ihracatta 7 milyar dolara yaklaşmak sektör için büyük bir başarıdır. Tüm yaşananlara karşın firmalarımız üretmekten ve ihracat yapmaktan vazgeçmedi. Bu yıl daha çok katma değerli üretim ve daha fazla döviz girdisi için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak” dedi.

AKAMİB’in özellikle sektörde yoğun olan KOBİ’leri ihracatla tanıştırma faaliyetlerine büyük önem verdiğine dikkat çeken Onur Kılıçer, yurt dışı tanıtım faaliyetleri ile ilgili şunları söyledi: “Şubat ayında Adana Mobilya Ur-Ge Projesi kapsamında Almanya’ya, mart ayında Hatay Mobilya ve Aksesuarları Ur-Ge Projesi kapsamında Fil Dişi Sahili’ne ve Mersin Kereste Palet Ur-Ge Projesi kapsamında Dubai’ye yurtdışı pazarlama faaliyeti yapacağız. Mart ayında ayrıca Dubai Wood Show Fuarı’nı ziyaret edeceğiz. Mayısta ise yapacağımız Kanada Sektörel Ticaret Heyet Organizasyonu ile firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını sağlayacağız.”

2021’de ihracat yüzde 25,3 arttı

AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, birlik olarak 2021’i yüzde 25,3 artış ve 896.7 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını aktardı. 2021’de AKAMİB’in en fazla ihracat yaptığı pazarın Irak olduğunu dile getiren Kılıçer, “Irak’ın ardından en fazla ihracat yapılan 10 ülke sırasıyla; İsrail, Almanya, Libya, Birleşik Devletler, Fransa, İtalya, Suriye, Birleşik Krallık ve Romanyan oldu” diye konuştu.