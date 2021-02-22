Akdenizli mobilyacı, ihracatta potansiyeli artırma arayışında

ADANA - AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, 2020 yılında 112 milyon dolar ihracatla Türkiye’nin sektör ihracatından yüzde 2 pay alan Adana’nın potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kılıçer, başladıkları proje kapsamında online ortamda ‘Hedef Pazar Araştırması ve Trade Map Analizi Eğitimi’nin, Adana’da faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin katılımıyla yapıldığını belirterek, “İnteraktif eğitimlerde firmaların hedef pazarlarda nasıl daha fazla ihracat yapabileceklerine ilişkin uygulamalar gerçekleştirdik” bilgisini verdi. Ocak ayında 7.5 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştiren Adana’nın potansiyelinin bunun çok üzerinde olduğunu ifade eden Kılıçer, “amacımız URGE ile bu potansiyele erişmek” şeklinde konuştu.