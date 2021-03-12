Akdenizli mobilyacıların Avrupa’ya ihracatı arttı

MERSİN - Mobilya ihracatında yıllardır dile getirdikleri katma değerli üretim ve markalaşma yatırımlarının etkilerini artık daha net görebildiklerini belirten Kılıçer, özellikle Almanya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde çok yüksek artış olduğunu belirtti.

Avrupa’daki başarıyı Ortadoğu’ya taşımak için çalıştıklarını dile getiren Refik Onur Kılıçer, “Birliğimizin şubatta İtalya’ya ihracat yüzde 1,8 artarken değer olarak bu artış yüzde 20’nin üzerinde. Irak’ta miktar olarak yüzde 8’lik bir artış olmasına rağmen değer bazında yüzde 2,3 gerileme gerçekleşti. Benzer bir durum Suriye için de geçerli. Miktar olarak yüzde 470’in üzerinde artan ihracatımız değer olarak yüzde 181 oranında” diye konuştu. Kılıç, bölgedeki firmaların bu yöndeki eksiklerini gidermek için UR-GE projeleriyle kurumsallaşma, markalaşma ve hedef pazarları analiz etme eğitimler verdiklerini belirterek, “Hedefimiz daha nitelikli ihracat yapmak” dedi.

Şubatta 39 milyon dolarlık mobilya ihracatı yapıldı



Şubatta birlik ihracatından yüzde 60 pay alan mobilyada yüzde 8,5 artış olduğunu ve 39 milyon dolarlık ihracat yapıldığını dile getiren Kılıçer, şöyle devam etti: “Şubatta Irak, ihracatı yüzde 2,3 azalırken, en fazla ihracat yapılan birinci pazar özelliğini korudu. İsrail’e yüzde 51, Fransa’ya yüzde 55,5, İtalya’ya yüzde 20,7 oranında ihracat artışı sağlandı. Mobilya’da hedef pazar ABD’ye ihracatını yüzde 27,4 artırarak 1,8 milyon dolara ulaştı. AKAMİB’in Brexit sonrası STA imzalanan İngiltere’ye de ihracatı yüzde 77,4 artarak 1,7 milyon dolara ulaştı. Suriye’ye ihracat yüzde 181 artarak 2 milyon dolara ulaşırken, ocaktan beri korona vakasına rastlanmayan Tacikistan’a yüzde 270 artışla 1,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı.”