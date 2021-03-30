Akdenizli, salgının etkisini dijital dönüşümle aşacak

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) üyesi Ticaret ve Sanayi Odaları ve borsaları pandemi krizini dijital dönüşüme odaklanarak fırsata çevirmek istiyor. BAGEV tarafından düzenlenen “İşletmenizi Büyütmek İçin Bugünün Çevrimiçi Fırsatları ve E-İhracat Zirvesi” toplantısında konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve BAGEV Başkanı Davut Çetin, pandemi nedeniyle başta eğitim ve ticaret olmak üzere her alanda dijital dönüşümün hızlandığını söyledi.

Krizi fırsata çevirmenin yolunun dönüşüm yapmaktan geçtiğini belirten Çetin şunları kaydetti: “Bunun bir yolu dijital dönüşümdür, diğer yolu sağlık ekonomisi ve çevreci ekonomi alanına geçmektir. ATSO olarak 2018’de Antalya 4.0 projesi yaptık ve bütün sektörlerimize dijital dönüşüm rehberi hazırladık. İnovasyon merkezi kurduk. Dijital dönüşümü ve e-ticareti anlatmakta zorlanırken, pandemi bunu 1 yılda yaptı ve geçti.” Dijital dünyanın yerel markalara önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Çetin şöyle devam etti: “ATSO olarak dijital pazarlamayı sadece işletmeler için değil, kent ve bölgemiz için de gerekli görüyoruz. Antalya dijital veya akıllı destinasyon yönetiminde ve pazarlamasında pilot il olmalı. Antalya turizmi dediğimizde Burdur’u, Isparta’yı da kapsayan, hatta Denizli’ye uzanan bir turizmden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bölge turizmi için de çok büyük bir projedir.” Çetin, BAGEV’in, Batı Akdeniz’in beraberlik platformu olduğunu hatırlattı.

Süt sektörü çıkmazda



Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik de Burdur ekonomisinin ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve buna bağlı tarım makineleri ve gıda, doğaltaş ve madencilik ile eğitim sektörlerine bağlı olduğunu belirtti. Burdur’un önemli bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Keyik, “Pandemi gıda dahil tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Hayvancılık sektörünün müzmin yarası olan sütün hammaddesini oluşturan yem, hayvansal ilaçlar ve tarımsal malzeme ve ekipmanların fiyatını serbest piyasa belirlerken, sütün fiyatını Ulusal Süt Konseyi’nin belirlemesi sektörü çıkmaza soktu” dedi. E-ticaretin gelişmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını ancak yeterli talep görmediğini anlatan Keyik, şöyle konuştu: “Burdur’da e-ticaret ortamında satış yapan firmalarımız var ama bu firmalarımızın genel satış üzerindeki etkisi oldukça düşük. Ticarette var olabilmek için teknolojiyle barışık olmak zorundayız.”

Turizm gelirinin yüzde 25’i denizden



Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin’de pandemiden en çok denizcilik sektörünün etkilendiğine dikkat çekti. Çetin, üyelerinin büyük çoğunluğunun ekmeğini deniz turizminde kazandığını ancak pandemi nedeniyle geçen yıl Antalya’nın Ege illerinden çok daha fazla etkilendiğini söyledi. Çetin, “Türkiye’de turizm gelirlerinin yüzde 20-25’i deniz turizminden sağlanmasına rağmen sektörümüz gereken ilgiyi görmüyor” dedi.

DTO üyelerinin Antalya’da çok önemli katma değer yaratığını anlatan Çetin, “Antalya, dünyanın en önemli kompozit tekne üretim merkezleri arasında. Son dönemde sahil güvenlik botları, kontrol botları ve insansız deniz araçları üretimiyle Serbest Bölge ile gurur duyuyoruz. Antalya Limanı işletmesinin Katarlı bir firmaya devredilmesiyle Antalya denizciliği ve deniz ticaretine önemli katkılar sağlamasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

“Isparta gülyağında kayıp yaşadı”



Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ise pandeminin özellikle küçük esnaf ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaları ciddi şekilde etkilediğini bildirdi. Adar, şunları söyledi: “Pandemide her türlü gıda ve doğal ürünlere talep arttı ancak Isparta için en değerli ürün olan Isparta Gülyağı ise kozmetik sektöründe yaşanan daralma nedeniyle bir miktar kayıp yaşadı.” Bu süreçten en az hasarla çıkmak için çalıştıklarını anlatan Adar, “Stratejik planımızı dijitalleşme, e-ticaret, girişimcilik ve ihracat konuları üzerine inşa ettik. Dijital platformlar üzerinden yurtdışında ticaret müşavirlerimizle üyelerimizi bir araya getirerek yeni pazarlar hakkında bilgi almalarını sağladık” dedi.



“Pandemi işleri dijitale taşıdı”



Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay da, “Dünyayı saran pandemi birçok alanda bizleri çok olumsuz etkiledi. Aynı şekilde bu kriz ortamı birçok alanda iş yapış şekillerimizi de fizikselden dijitale taşıdı. Tarım Organize Sanayi Bölgeleri kurulmalı ve yaygınlaştırılmalı. Yaş meyve ve sebze ihracatında Rusya en önemli pazar. Son yıllarda Rusya ile yaşanan kriz, kota ve ürün bazlı yüksek analiz talepleri sorunları çözümlenmeli” diye konuştu.