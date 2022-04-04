AKG, İzmir’de büyümeye devam edecek

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Otomobil teknolojisinin aydınlık bir geleceği olacağını öngörerek, araç radyatörleri için bir tamir atölyesi olarak 1919’da kurulan AKG (Autokühler- Geselschaft) Termoteknik Sistemler, 3 kıtada, 9 ülkede, 11 değişik lokasyonda faaliyet gösteren ve motorlu araç soğutucularında teknolojiye yön veren küresel bir şirkete dönüştü.

Türkiye yatırımı için 2011’de İzmir’i seçen AKG, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği radyatörleri iç pazarın yanı sıra çoğunluğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Brezilya, Mısır, Hindistan ve Körfez ülkelerine ihraç ediyor.

2021’de yakaladıkları büyümeyi 2022’de de devam ettirmeyi hedefleyen firma, Kemalpaşa tesislerinde ilave yatırımla yılı yüzde 50 büyüme ile kapatmayı hedefliyor.

2022’nin yeni kapasite artışı ve teknolojiye yatırım yapacakları bir yıl olacağını belirten AKG Termoteknik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü İbrahim Özdemir, şunları söyledi: “Halihazırda, genişlemeye müsait alanımız mevcut. Dolayısıyla İzmir’deki lokasyonda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ciromuzun yüzde 3’ü kadar ilave yatırım kalemlerinin siparişi açıldı ve yatırımları devreye almaya başladık. 2022 yılı, yeni pazarlara açılmaktan ziyade; yeni ürünlerimiz ve çözüm odaklı mühendislik deneyimimizle yeni sektörlere nüfuz edeceğimiz bir yıl olacak. Hedefimiz, ilave yatırımların tamamlanması ile İzmir’den, çoğunluğu Batı Avrupa’ya olmak üzere; ABD, Brezilya, Mısır, Hindistan ve Körfez ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı geliştirmek. Beklentimiz % 100’lük ciro artışı ile tamamladığımız 2021’in ardından, bu seneyi de yüzde 50 civarında büyüme ile tamamlamak.”

Özdemir, 1919’da Almanya’nın endüstriyel Ruhr bölgesinde, Dortmund şehrinde kurulan firmanın bugün otomobil, iş makineleri, tarım makineleri, kamyon, otobüs, savunma sanayi, kompresör, jeneratör gibi sektörlerde soğutma ihtiyacının olduğu her türlü motorlu araç üreticilerine radyatör, hava soğutucuları (intercoooler) ve yağ soğutucuları tasarlayıp üreten küresel bir şirket olduğuna dikkat çekti.

1990’larda İzmir’de kurulan satış ofisi ve ardından Türkiye genelinde ulaşılan satış ağı başarısı ile fabrika yatırımına karar verildiğini anlatan Özdemir, “Benim; AKG ailesine katıldığım tarih olan Eylül 2011’de, İzmir’e sıfırdan bir fabrika yatırımı yapıldı. O tarihten beri faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yatırım yeri seçiminde birçok ölçüt belirleyicidir. Bölgesel teşvikler, arsa ve taşınmaz fiyatları, nitelikli iş gücüne erişim gibi sıralayabileceğimiz bir sürü etken değerlendirildi. Bunun yansıra; yer seçiminde, 1990’lı yıllarda AKG’nin İzmir’de bir satış ofisi kurmuş ve bir satış ağının mevcut olması da belirleyici oldu” diye konuştu.

Doğrudan ve dolaylı 270 kişiye istihdam sağlıyoruz

58 bin metrekare arsa üzerinde 14 bin 500 m2 kapalı alana sahip tesiste 48’i beyaz yakalı olmak üzere 270 kişiye doğrudan ve dolaylı yoldan istihdam sağladıklarını kaydeden Özdemir, “Çalışma arkadaşlarımızla yüksek katma değerli ürünler tasarlayıp üreterek ülkemizin ekonomisine hizmet ediyoruz. Müşterilerimizin bizlere ihtiyaç duyduğu soğutma verilerini, ihtiyaç duyduğu performansı ve tahsis edeceği hacmi vermesi yeterli. Buna göre biz ürünü tasarlıyor, istenildiği taktirde simülasyonlar ile ya da prototip üretimi ile doğrulamasını yapıp bir PPAP dosyası olarak sunuyoruz.” dedi.

İzmir fabrikasının üretim, üretim derinliği ve yarattığı katma değer anlamında AKG’nin ilk 4 fabrikasından biri olduğunu dile getiren Özdemir, “2021 yılında ciro anlamda bir önceki yıla göre yüzde 100’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Kapasite kullanım oranımız yüzde 64’lere çıktı. İhracatımızın ciromuzdaki payı bir önceki yıla göre yüzde 40’dan yüzde 60’a ulaştı.” dedi.