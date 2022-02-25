AKG Türkiye 2022’de yüzde 50 cirosal büyüme bekliyor

İZMİR - 1919 yılında kurulmuş ve yüz yılı aşkın bir süredir hizmet veren Alman şirketi AKG Grup, Türkiye dışında Almanya, Amerika, Fransa, Letonya, Çin, Hindistan, Brezilya, Meksika gibi ülkelerdeki üretim tesislerinde ve birçok farklı ülkede distribütörleri aracılığıyla hizmet vermeye devam ediyor. Son 6 ayda 1 milyon euronun üzerinde makine ve teçhizat yatırımı yaptıklarını söyleyen AKG Türkiye Satış ve Tasarım Müdürü Gökay Türker, bu yıl cirosal olarak yüzde 50 büyüme öngördüklerini açıkladı.

Türkiye’de 2011 yılında üretime başladıklarını söyleyen Türker, “Her yıl üretim miktarımızı arttırarak büyüyoruz. Aluminyum radyatörler, yağ soğutucu ve intercooler üretimine ek olarak paslanmaz borulu eşanjörler de üretim kapsamımız içinde. Türkiye’de her geçen yıl pazar payımızı arttırarak ilerliyoruz. Başlıca sektörlerimiz savunma sanayii, iş makinaları ve kompresörler olup, bunlara ek olarak birçok farklı sektöre soğutucu sistemleri üretmekteyiz. Mevcut çalışan sayımız 250’yi aştı. Yakın bir gelecekte bu sayının 300’e ulaşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

“2022 yılında ciromuzda yüzde 50 büyüme bekliyoruz”

Pandeminin tetiklediği daralmanın 2021 yılında bir talep patlamasına sebep olduğunu ve bu kendilerini zorlasa da satış hedeflerini gerçekleştirme anlamında olumlu etki yarattığını söyleyen Türker, “2021 yılında 2020 yılına göre tam 2 kat daha fazla ciro yaparak büyük bir başarı elde ettik. İhracatımız toplam üretimimizin yüzde 60’ına tekabül ediyor ve önümüzdeki yıllarda bu oranın artacağını öngörüyoruz. 2022 yılında ise 2021’e göre cirosal anlamda yüzde 50 daha büyüme öngörüyoruz. Kabaca ihracatımızın da bir önceki yıla göre yüzde 50 artacağını söyleyebiliriz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren en büyük şirketlerden birisi olacağımızı düşünüyoruz. Hedefimiz ilk 100 içerisine girmek. AKG, savunma sanayide faaliyet gösteren firmalar için tam bir çözüm ortağı statüsünde. Türkiye’de üretilen birçok araçta soğutma sistemlerimiz görev yapıyor. Alanında uzman mühendislik ekibimizle savunma sanayi için ciddi emek harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son 6 ay içerisinde toplam tutarı 1 milyon euroyu aşan makine ve teçhizat yatırımı yaptıklarını ifade eden Türker, “Öncelikle kaynak ve talaşlı imalat kapasitemizi artıran yatırımlar gerçekleştirdik. Yakın bir gelecekte de robot kaynağı istasyonumuz faaliyete geçecek ve bu durum üretim kapasitemizi olumlu etkileyen bir durum olacak. Önümüzdeki dönemde de yatırımlarımız devam edecek. AKG Türkiye olarak mevcut fabrikamız dışında fabrikamızın hemen yan tarafında genişleme bölgemiz bulunmakta. Bu bölge için de yatırım planlarımız mevcut olup, planlar daha somut hale geldiğinde sizler aracılığıyla bilgilendirme yapacağız” dedi.

Yeni ürünleri fuarlarda sergileyecekler

Son dönemde pazara sundukları yeni ürünlerle ilgili bilgi veren Türker, “Yeni ürünlerimiz mevcut. Bu ürünlerimizi sergileyeceğimiz fuarlara katılım sağlayacağız. En yakın fuar Mayıs ayında katılacağımız Busworld fuarı. Ziyaretçilerimiz yeni ürünlerimizle ilgili tüm detayları standımızda öğrenebilecekler. Yeni pazar arayışlarımız devam etmekle birlikte mevcut sipariş yoğunlumuzdan dolayı önceliği kendi müşterilerimize sunduğumuz hizmeti ve kaliteyi arttırmaya ayırmış bulunuyoruz. Üretim kapasitemizi arttırdıkça hizmet kalitemizin düşmemesi için tüm önlemleri alıyoruz. AKG için müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi her şeyden önce gelmektedir. Yeni ürünlerimiz genel olarak otobüs, kamyon, kazıcı yükleyici iş makinaları ve traktörlere uygun olduğu için pazarlama faaliyetlerimizi bu sektörlere yönelik gerçekleştireceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Melek liseleriyle sanayi daha çok yakınlaşmalı”

Mevcut hammadde krizinden dolayı tedarikçilerinin terminlerinin uzadığını ve bunun da üretim terminlerini etkilediğini ifade eden Türker, “Bunun temelinde hammadde üreticilerinin otomotiv sektörünü biraz daha öncelikli olarak değerlendirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Proaktif yaklaşımlar yaparak bu sorundan daha az etkilendiğimizi söyleyebilirim. Buna ek olarak ara kalifiye eleman sıkıntısını bizler de tüm sektör gibi hissediyoruz. Bu problemi de meslek liseleriyle protokoller imzalayarak aştık. Ancak problemin daha da büyümesini engellemek amacıyla meslek liselerine teşvikler yaratılıp bu okullarla sanayinin çok daha yakınlaşmasını sağlamak gerek” ifadelerini kullandı.