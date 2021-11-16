Akgerman Ailesi, konkordato talebinden vazgeçti 

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - İzmir’in köklü sanayici ailelerinden Akgerman Ailesi’nin yaklaşık 2 yılı bulan konkordato davasında sürpriz gelişme yaşandı. Akgermanlar, 10 Kasım’daki dava öncesi mahkemeye sunulan feragatname ile konkordato talebinden vazgeçti. Feragatname sonrası davanın görüşüldüğü İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, More Su Ürünleri ile Ertuğ Balık Üretim A.Ş. ve Öner, Bülent ve Levent Akgerman ile ilgili tedbirleri kaldırdı. Bülent Akgerman, “Alacaklılarla uzun ve çetin bir müzakere sürecini sonuçlandırdık. Tüm borçlarımızı ödeyeceğiz” dedi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2019/ 528 numaralı dosya ile açılan ve yaklaşık 2 yıldır devam eden sürecin sonlanması ile ilgili DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Bülent Akgerman, borçlu oldukları bir banka ile müzakerelerin uzun sürmesi nedeniyle sürecin uzadığını kaydetti. Bu banka ile de uzlaşının sağlanması ile yüzlerce alacaklı ile görüşmelerin hızlı biçimde sonuçlandırıldığını ifade eden Akgerman, “İzmir Gazbeton’un Ege Gaz Beton’a satış süreci tamamlanmıştı. Çorlu ve Kırıkkale fabrikalarının satışı konusunda el sıkışmak üzereyiz. Balık çiftliğimiz şu an tam kapasite çalışıyor. İhracatta bütçelemenin üzerinde rakamlara ulaştık” diye konuştu.

Çimstone’da yeni yatırım gündemde

Akgerman, pazar lideri oldukları Çimstone markasının yurtdışında hızlı bir büyüme süreci yaşadığını vurguladı. Akgerman, “Sektörünün jenerik markası Çimstone’da siparişlere yetişemiyoruz. Örneğin, toplam üretimin yüzde 30’unu ihraç ederken konteyner krizi olmasa toplam üretimin yüzde 60’ını ihraç edebilecektik. Dolayısıyla iç pazarda pazar lideri olduğumuz Çimstone’de 3. üretim hat yatırımı hedefliyoruz. Temennimiz ve beklentimiz borçların önemli bir kısmı ödendikten sonra 2 yıl içinde bu yatırımı realize etmek” dedi.

Kasım 2019’da başvuruda bulunmuştu

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2019/ 528 esas numaralı dosya ile AKG Gazbeton İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Ertuğ Balık Üretim Tesisi Gıda ve Tarım İşletmeleri Sanayi ve Tic. A.Ş., More Su Ürünleri Ticaret A.Ş., Bülent Akgerman, Levent Akgerman ve Öner Akgerman’ın 26 Kasım 2019’da yaptığı konkordato talebini uygun görmüştü.