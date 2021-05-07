AKİB, nisanda 1,31 milyar dolarlık ihracat yaptı

MERSİN - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış yakalayıp 1,31 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Afrika, Ortadoğu ve Avrupa pazarında 7 katına varan oranlarda ihracat artışına imza attıklarını açıklayan Sin, “19 bini aşkın üyesi olan AKİB, 8 ana sektörünün tamamında önemli ihracat artışları elde etti. Pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız dirençli, dinamik bir şekilde Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ediyor. İhracatçılarımız, her koşulda üretebilme yeteneğini ve tedarik gücünü gösteriyor” ifadesini kullandı.

Akdeniz Bölgesi’nin katma değeri yüksek tarımsal üretimin yanında tasarım üstünlüğüne sahip teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde de söz sahibi olduğunu dile getiren Sin, bölgenin üretim gücünü dünya genelinde 215 ülke ve özerk bölgeye yansıttıklarını kaydetti. Sin “COVID-19 salgını, aşılama çalışmalarıyla birlikte birçok ülkede kontrol altına alınmaya başladı. Buna bağlı olarak piyasaların açılması talep artışlarını da beraberinde getirdi ve ihracatımıza olumlu yansıdı. Maliyet baskısı ve lojistik sorunlar yaşanmasına rağmen üyelerimiz ihracatlarını ciddi şekilde artırma başarısını gösterdi” diye konuştu.

AKİB’in, nisan ayında Türkiye’nin ihracatına yüzde 7,7 oranında katkı verdiğini aktaran Sin, şöyle konuştu: “Ocak-nisan ayları arasında bölge ihracatımızda yüzde 23 artışla elde ettiğimiz 4,5 milyar dolarlık performans, pandemi kaynaklı kayıplarımızı telafi edeceğimizin ve 2021 yılını rekorlarla kapatacağımızın güçlü işaretlerini veriyor.”



En fazla ihracat kimya, demir çelik ve hububat bakliyat sektörlerinden



AKİB’in ihracatını sektörlere göre değerlendiren Sin, yılın dördüncü ayında en fazla ihracatı yüzde 109 artış ve 429,7 milyon dolar değerle Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin gerçekleştirdiğini bildirdi. Yüzde 122 artış sağlayan Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 347,6 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldığını aktaran Sin, ihracatını yüzde 5 artıran Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de 126,5 milyon dolar değer ile üçüncü olduğunu kaydetti.



"Nijerya, Lübnan ve Fas pazarlarında rekor artışlar yakaladık"



Küresel arenada AKİB’in ana pazarlarının Avrupa, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika ülkelerinden oluştuğunu kaydeden Başkan Sin, nisan ayında en fazla ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin başında yüzde 265 artış ve 112,3 milyon dolar değer ile Hollanda’nın birinci, yüzde 18 artış ve 89,7 milyon dolar değer ile Irak’ın ikinci, yüzde 12 artış ve 57,4 milyon dolar değer ile İspanya’nın üçüncü sırada yer aldığını belirtti.