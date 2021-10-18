Akıllı KOBİ Platformu, KOBİ’lerin dijital dönüşüm üssü olacak

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Akıllı KOBİ Platformu’, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde tanıtıldı.

Türkiye’de dijital dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle buluşturacak olan Akıllı KOBİ Platformu’nun tanıtım toplantısına, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Körfez Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel katıldı.

Akıllı KOBİ’lerin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik tüm sektörler için dijitalleşme olanağı sunduğunu belirten KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Platform, ülkemizde dijital dönüşüm yolunda geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle buluşturma özelliğine sahip.akillikobi.org.tradresinden ulaşılabilen platform, içerdiği ürün, hizmet, bilgi ve eğitimlerle KOBİ’lere özel bir dijital dönüşüm üssü olarak hizmet verecek. KOBİ’ler ihtiyaçlarını kategoriler ya da sektörler bazında keşfedebilecek, ürün ve hizmetleri sunan tedarikçilerle buluşabilecek. Ayrıca KOBİ’ler kendilerini dijitalleşme konusunda test edebilecek, seviyelerini görebilecek ve eğitim alabilecek” dedi.

Akıllı KOBİ platformundaki faydalı içerik ve videoların yer alacağı ‘Bilgi Bankası’ sekmesinin Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm bilgi merkezi olması hedeflendiğini ifade eden Ayhan Zeytinoğlu,“Bu içeriğe ek olarak Visa desteği ile, ‘KOBİ Akademisi’ sekmesine ‘İşimi Yönetebiliyorum’ KOBİ eğitimleri de dahil edildi. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri ve alanında uzmanların yer aldığı 7 başlık ve 47 modülden oluşan eğitim videoları KOBİ’lerin finansal disiplin ve dijitalleşme becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Platformun ‘Visa Dünyası ve Ödemeler’ bölümünde ise KOBİ’lerin ödemelerle ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler, kartla ödeme ve kart kabulü olmak üzere iki başlıkta anlatılıyor” diye konuştu.

800 teknoloji tedarikçisi platforma ön kayıt yaptırdı

KOBİ’lere dijital dönüşüm konusundaki mevcut durumlarının, TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından hazırlanan “Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme” aracıyla tespit edildiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Platformda, teknoloji tedarikçileriyle, KOBİ’ler tek bir çatı altında buluşturuluyor.6 Mayıs’ta gerçekleştirilen ön lansmandan bu yana, 800 teknoloji tedarikçisi platforma ön kayıtlarını gerçekleştirdi” ifadesini kullandı. Şirketlerin sunduğu, bulut ve yapay zeka çözümleri, e-ihracat, sanal POS çözümleri, mobil geliştiriciler ve veri analizi hizmetlerinin, 12 ana kategoride toplam 80 başlık altında toplandığını bildiren Zeytinoğlu,kayıtlı teknoloji tedarikçilerini, TOBB’un 1,5 milyon üyesiyle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “Sanayinin başkenti Kocaeli’de, ihracata önem veren ve yurtdışı pazarlara açılmak isteyen firmalar, dijitalleşmeye büyük önem veriyor. Çünkü büyümenin anahtarı dijitalleşmede görülüyor. Pandemi dünya genelinde, günlük yaşamımızı ve iş yapış şekillerimizi değiştirdi. Bu süreçte teknolojiye duyulan ihtiyaç da ufkumuzu genişletti. Pandemi, teknolojiye uygun olmayan firmaları harekete geçirdi ve dönüşüme uyum sağlamalarına ortam hazırladı. İşletmelerin çoğu dijital ortamda temassız ticarete başladı” açıklamasını yaptı.