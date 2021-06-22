Akkozak, PERYÖN Güney Marmara’nın ilk kadın başkanı oldu

Zehra ORUÇ

BURSA - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi’nin 2021-2023 yılı Yönetim ve Denetim Kurullarının seçildiği 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel Kurulda Neslihan Akkozak, PERYÖN Güney Marmara Şubesi’nin ilk kadın başkanı seçildi.

NOSAB Bölge Müdürlüğü idari binasında gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını YMM Mümin Pekcan’ın, Divan Kurulu Üyeliklerini de Kemal Sakin ile Kadri Özfındıklı’nın yaptığı Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan önceki dönem başkanı Barış Gül çalışmaları hakkında Genel Kurul üyelerine bilgi verdi. Gül, “İki dönemden oluşan 4 yıllık görev süremizde gençlere, bilhassa üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. İnsan kaynaklarındaki trendler üzerine bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenledik. PERYÖN geleneği olan İnsan Kaynakları Zirvesi’ni aralıksız düzenlenmeye devam ettik. PERYÖN Güney Marmara Şubesi olmamız nedeniyle bölgemize tam olarak açıldık. Eskişehir, Balıkesir ve Çanakkale’de temsilcilikler oluşturduk. BUSİAD, BUİKAD, KalDer ve BALKANTÜRKSİAD gibi iş dünyasına yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte projeler geliştirip etkinlikler düzenledik. 4 yıllık dönemde üye sayımızı 166’dan 270’e çıkarttık” dedi.

2021-2023 yılı yönetim ve denetim kurulları belirlendi

Genel Kurul toplantısında gündem gereği faaliyet raporu ile mali raporların okunup müzakeresi ve kabulünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi’nin 2021-2023 yılı Yönetim ve Denetim Kurulları şu isimlerden oluştu: Neslihan Akkozak (Oyak Renault AŞ), Ahmet Aydın Akyol (Eker Süt Ürünleri AŞ), Arif Öner (Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ), Ayhan Yazar (Sage Automotive Interiors), Barış Gül (Faveo Danışmanlık Ltd. Şti), Elif Çelikkoparan (Feka Otomotiv), Ezgi Bozkurt (Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ), Fatma Hande Kurter (Yeşim Tekstil San ve Tic AŞ), Fatmanur Çakır Uzan (Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San AŞ), İ.Gürkan Özken (Uludağ İçecek AŞ), İsmail Orhan Sönmez (BEST Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri AŞ), Mehmet Koçer (Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi-NOSAB), Murat Batur (MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Nurcan Kırçova (BİNTED AŞ), M.Selim Tosun (GKN Driveline Eskişehir) ve Yahya Erçetin (Küçükoğlu Holding)

“Fayda üretme sırası bize geldi”

Genel Kurulda PERYÖN Güney Marmara Şubesi’nin ilk kadın başkanlığına seçilen Neslihan Akkozak yaptığı teşekkür konuşmasında, “Güney Marmara Bölgesi, ülkemizin yeraltı ve yer üstü kaynakları ile Türkiye’nin göz bebeği diye tanımlanıyor. Güney Marmara Bölgesi sadece doğal kaynakları ile değil, teknik donanımı, ekonomiye katkısı ve tabii ki tüm bunları sağlayan insan kaynağı ile de Türkiye’nin göz bebeği durumundadır. PERYÖN Güney Marmara Şubesi de, bu coğrafyanın sahip olduğu tüm zenginlikleri, güzellikleri bünyesinde barındıran ve fayda üreten bir Dernektir. Ne mutlu bana ki, desteğinizle Barış Başkan’ı döneminde olduğu gibi çok güçlü bir Yönetim Kuruluyla bu sefer katkı verme ve fayda üretme sırası bize geldi. Güveniniz ve bizlere olan inancınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.