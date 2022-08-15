Akkuyu’da görev yapan nükleer personele Moskova’dan ödül

MERSİN - Su kimyası laboratuvar projesinin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için önerilerde bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş. Kimya Atölyesi Birincil Devre Kimyasal Analizi Uzmanı Çiğdem Yılmaz, Bor-10 izotopunun analizi için kütle spektrometresi yerine yüksek çözünürlüklü bir atomik absorpsiyon spektrometresi kullanmayı önermesi dolayısıyla “Yükselen Yıldız” özel ödülüne layık görüldü. Söz konusu yarışmada ayrıca Akkuyu Nükleer A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Andrei Pavliuk, Akkuyu NGS için işletim ve inşaat personeli istihdam etmek amacıyla kurduğu personel akış sistemi endüstri çapındaki uluslararası İK ekibi nedeniyle "Güvenilir Destek" özel ödülünün sahibi oldu.

Kimyasal Analizi Uzmanı Çiğdem Yılmaz, aldığı ödüle ilişkin “Bu ödül, bana Akkuyu NGS projesinde gerçekleştirilebilecek yeni başarılar için ilham veriyor. Santraldeki meslektaşlarımın çoğu, nükleer teknolojilerin derinlemesine incelenmesiyle ilgileniyor ve biz de teknolojilerin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu ödül, Akkuyu Nükleer Santral projesindeki ‘bilgi aktarımı’ sürecinin bir meyvesidir” dedi.

Sistem, istihdam oranını artırmayı, işe alım sürecini kısaltmayı ve 2021 işe alım planını hayata geçirmeyi İnsan Kaynakları Direktörü Andrei Pavliuk ise “İK departmanımızın son derece profesyonel olan ekibi etkili bir işe alım sistemi oluşturdu. Böyle bir sistemin oluşturulması planlama, hazırlık, seçim ve kayıt işlemlerinin yanı sıra nitelikli NGS işletim personelinin işe alınmasının organize edilmesi açısından da yurtdışındaki diğer NGS inşaat projelerinde kullanılmasını mümkün kılıyor” diye konuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva da şunları söyledi: “Meslektaşlarımı nükleer alandaki çalışanları prestijli yarışmasında elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Nükleer enerji özel bir endüstridir. Her konuda mükemmel olmayı gerektirir. Hepimiz için kalite önemlidir, çünkü söz konusu olan güvenliktir! Rus nükleer teknolojilerini değerli Türk meslektaşlarımıza aktardığımız için gurur duyuyorum. Onlar bunu benimsemekle kalmıyor, teknolojileri geliştiriyor ve yeni çözümler sunuyorlar.”